LIVE Giro d’Italia 2019 | Seconda tappa Bologna-Fucecchio in DIRETTA | orario d’inizio e

(Di domenica 12 maggio 2019) Dopo la partenza in grande stile con la breve ma intensa cronometro che daha portato in cima al San Luca, con un Primoz Roglic in condizione stellare a brillare sin dall’inizio, va in scena la, la prima in linea, per ild’Italia. 205 km da: frazione con un finale tutt’altro che scontato, potrebbero esserci delle sorprese. I velocisti dovranno guadagnarsi la prima volata di questa Corsa Rosa. Nella prima parte i corridori troveranno l’ascesa non classificata verso La Serra, mentre negli ultimi 80 km i corridori dovranno affrontare il breve strappo di Montespertoli e poi i GPM di Montalbano e San Baronto, posto a 26 km dal traguardo. Su questa ultima salita qualcuno potrebbe provare ad anticipare il gruppo, altrimenti, visto il finale piatto, sarà volata. Da segnalare anche che è previsto maltempo: pioggia e tanto ...

