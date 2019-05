LIVE Berrettini-Pouille 1-0 | Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA | break

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladel match di primo turno del Masters 1000 didi tennis tra Matteoe Lucas. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018.vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LADI SINNER-JOHNSON Si tratta del primo confronto tra i due giocatori, in una giornata in cui, l’Italia osserverà con interesse i match degli altri italiani come Andreas Seppi, Jannik Sinner e Filippo Baldi su tutti. Per il #31 della classifica mondiale, si tratta di un match ostico, ma allo stesso modo equilibrato: Lucas Pouile infatti è #28 al mondo. Ma, che parteciperà anche al torneo di doppio in coppia con Fabio Fognini, è in forma ...

