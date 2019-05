LIVE Atletica | World Relays 2019 in DIRETTA Italia per il pieno di pass per Doha

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladella giornata conclusiva del Campionato del Mondo si staffetta in programma a Yokohama in Giappone. Sono ben quattro su cinque al via le squadrene che hanno conquistato la finale e contemporaneamente ilper i mondiali di ottobre a. All’appello manca solo la 4×400 maschile che si giocherà l’accesso diretto ai Mondiali oggi nella finale B, dove dovrà cercare di conquistare una delle prime due posizioni. I primi due titoli dell’edizionesono stati assegnati agli Usa che hanno vinto sia la 2x2x400 che la staffetta ad ostacoli e oggi è una giornata piena di finali con le distanze olimpiche e mondiali, oltre alla 4×200 maschile e femminile. L’sogna in grande con la 4×100 maschile che ieri, trascinata da Filippo Tortu ma con una grande prova complessiva, nelle batterie ha fatto ...

mfaticoni9 : RT @atleticaitalia: #atletica Societari Assoluti, è iniziata in 18 sedi la corsa agli #SCUDETTI. Nel triplo cresce il finalista europeo und… - filippo898 : RT @atleticaitalia: #atletica SIAMO IN FINALE!!! 4x400 azzurra (Chigbolu, Folorunso, Vandi, Bazzoni) seconda in batteria a #Yokohama in 3:2… - TittaTwitta1 : RT @atleticaitalia: #atletica Societari Assoluti, è iniziata in 18 sedi la corsa agli #SCUDETTI. Nel triplo cresce il finalista europeo und… -