Liguria | avviso per “vento forte” anche lunedì

Allerta Meteo Liguria : avviso per vento di burrasca forte : Il Centro Meteo Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da Nord Nord Est: dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, i venti rinforzeranno fino appunto a raggiungere l’intensità di burrasca o burrasca forte, con locali raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo (localmente agitato sulla zona A nella ...