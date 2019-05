Lewis Hamilton re di Spagna | la Mercedes domina ancora | quinta doppietta consecutiva

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula 1 – Tutto pronto per la partenza a Barcellona : Lewis Hamilton riceve l’in bocca al lupo di… Neymar! : Tutto pronto per la partenza del gp di Barcellona, Lewis Hamilton riceve un in bocca al lupo speciale: le telecamere riprendono l’abbraccio con Neymar Manca pochissimo alla partenza del gp di Barcellona e i piloti sono pronti a scendere in pista. Un ospite speciale presente nel paddock ha voluto augurare un sincero in bocca a lupo a Lewis Hamilton: le telecamere hanno pizzicato il pilota Mercedes scambiarsi un abbraccio con Neymar! ...

Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel in Mercedes - Wolff svela : “se Lewis va in Ferrari…” : A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suo possibile nuovo ruolo in Formula 1, al cambio Hamilton-Vettel tra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, con Bottas in pole davanti a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un dominio ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas fa vacillare le certezze di Lewis Hamilton. E torna lo spettro del 2016… : Sarà per il nuovo look, sarà per il suo nuovo approccio, ma questo Valtteri Bottas sembra essere tutt’altro pilota rispetto a quello che si era potuto notare nelle precedenti uscite in F1. Lui che era stato soprannominato il “Maggiordomo” di Lewis Hamilton, preposto alla difesa del “Re nero” e al ruolo di numero due, ha deciso di cambiare tutto quello che c’era da cambiare, indossando i panni del leader e di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Spagna 2019 : “Buon venerdì - ma abbiamo ancora margine” : Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì del GP di Spagna 2019 di Formula Uno in seconda posizione a pochi millesimi dallo scatenato compagno di box Valtteri Bottas che gli sta sempre più proponendo un vero e proprio derby interno in casa Mercedes. Il campione del mondo è consapevole che non dovrà distrarsi nemmeno un secondo in questa stagione, per evitare di subire la beffa a livello di titolo iridato come successo nel 2016 ai tempi di Nico ...

Formula 1 – Vettel studia la Mercedes a Barcellona : Lewis Hamilton lo punzecchia sui social [FOTO] : Lewis Hamilton scherza sui social: pubblicata una foto di Sebastian Vettel, il messaggio per il tedesco è tutto da ridere E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti sono in pista a bordo delle loro monoposto per la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona. La Ferrari vuole fare la voce grossa e fermare il dominio Mercedes, grazie anche alle novità portate dal team per migliorare la monoposto, ma ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

Formula 1 – Lewis Hamilton col cuore spezzato : “ho finalmente visto Avengers e sono davvero depresso” : L’ultimo film della saga degli Avengers manda in ‘depressione’ Lewis Hamilton: le emozioni del britannico della Mercedes dopo aver visto “Endgame” Lewis Hamilton ama la vita mondana, lo sport, il cinema e la tv: dopo aver aggiornato tutti i suoi fan sui social, mostrando di aver iniziato a vedere l’amatissima serie Tv Trono di Spade, il campione del mondo di Formula 1 ha voluto dedicare un pensiero agli ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas sogna di emulare Nico Rosberg. Lewis Hamilton non può abbassare la guardia : Il Mondiale Formula 1 2019 è cominciato senz’ombra di dubbio nel segno di una Mercedes dominante, capace di stabilire la miglior partenza di sempre per un team con quattro doppiette consecutive nei primi quattro appuntamenti della stagione. La scuderia di Stoccarda, reduce da cinque stagioni trionfali in cui ha ottenuto l‘en plein di titoli piloti e costruttori, è riuscita ancora una volta a presentarsi ai blocchi di partenza del ...

Lewis Hamilton in versione Zoolander - Serena Williams con le Nike e gli altri sportivi sul red carpet del Met Gala : Ogni anno il Met Gala attira sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York i nomi più importanti dello showbiz, il che comprende anche i campioni dello sport. Il tema del 2019 traeva ispirazione dall'esibizione «Camp: Notes on Fashion», che celebra l'uso sfrenato del kitsch nell'arte e nella moda, e di conseguenza anche gli outfit degli sportivi non ...

F1 - Esteban Ocon : “Prima della fine della stagione sarà guerra tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas” : Esteban Ocon negli ultimi mesi ha vissuto un mix davvero particolare di emozioni a livello di Formula Uno. Prima è stato appiedato dalla sua squadra, la Force India, ormai diventata Racing Point, quindi è divenuto il terzo pilota e collaudatore della Mercedes, confidando in maniera notevole sulla possibilità di poter approdare sul sedile di una Freccia d’argento nel 2020, alla scadenza del contratto di Valtteri Bottas. Fino a qualche ...

Formula 1 – Dall’amore per Daenerys al ‘finto spoiler’ - Lewis Hamilton e la passione per il Trono di Spade [GALLERY] : Lewis Hamilton appassionatissimo del Trono di Spade: il britannico della Mercedes tra dichiarazioni d’amore e finti spoiler E’ iniziata l’ottava stagione del Trono di Spade e tutti gli appassionati della seguitissima serie tv non si sono di certo persi le prime tre puntate, tra approvazione, critiche e qualche antipatico spoiler. Tra coloro che non riescono a perdersi un episodio della serie c’è anche Lewis ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

F1 - Valtteri Bottas contro Lewis Hamilton : scontro interno in Mercedes. Toto Wolff : “Il rapporto può deteriorarsi - pronti i cartellini rossi” : Le Mercedes stanno dominando il Mondiale F1, hanno realizzato quattro doppiette in altrettante gare (impresa mai riuscita nella storia) e hanno schiacciato la Ferrari che non è mai riuscita a contrastare le Frecce d’Argento tranne in Bahrein dove un problema meccanico ha tradito Charles Leclerc lanciato verso il successo. Valtteri Bottas ha vinto in Australia e in Azerbaijan, Lewis Hamilton si è imposto al Sakhir e in Cina: il finlandese ...