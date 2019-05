Lecce | al via il ticket d' ingresso per visitare le chiese barocche | 10 euro a persona

Delirio Lecce - scoppia la festa al Via del Mare : tifosi e calciatori scatenati [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Lecce in Paradiso : dopo 7 anni i pugliesi tornano in Serie A - che festa al Via del Mare [VIDEO] : Stadio Via del Mare in delirio per la vittoria del Lecce sullo Spezia che ha portato la squadra di Liverani in Serie A dopo 7 anni Il Lecce torna in Serie A dopo 7 anni. A regalare la promozione diretta nella massima Serie per la squadra salentina la vittoria per 2-1 contro lo Spezia nell’ultima giornata, a decidere l’incontro disputato allo Stadio Via del Mare i gol per i giallorossi di Petriccione e La Mantia al 9′ e al ...

Lecce ad un passo dalla Serie A - al Via del Mare in 30 mila per spingere la squadra di Liverani : Oggi pomeriggio, alle 15, si giocherà l’ultimo turno di Serie B. Giornata di verdetti sia per la zona playoff che per quella playout, ma soprattutto per la seconda promozione in Serie A: è sfida Lecce-Palermo. I salentini ospitano (in un Via del Mare che si preannuncia infuocato con quasi 30 mila spettatori), lo Spezia, a sua volta costretto a vincere per mantenere la sesta posizione in chiave playoff. Il Palermo, contemporaneamente, ...

Xylella - archiviata l’inchiesta Leccese. Ma emergono colpe e scarsa trasparenza di scienziati e tecnici : Si chiude il fascicolo d’indagine e si apre un nuovo capitolo per Xylella: l’archiviazione dell’inchiesta leccese, che contava dieci indagati per diffusione colposa di una malattia delle piante, porta a galla inediti, cruciali elementi per inquadrare meglio la complessa vicenda legata alla strage degli ulivi in Puglia. In primis, una nuova datazione: il fenomeno è scoppiato ufficialmente nell’autunno 2013, quando, per una ...

Lecce ko a Padova : per i giallorossi la promozione in serie A è rinviata : LA CRONACA DEL MATCH Primo tempo Parte bene il Padova, il Lecce commette qualche errore di troppo. 3': Padova in vantaggio. Segna Baraye che approfitta di un errore difensivo di Venuti e batte ...

Serie B - il Lecce vince e agguanta il Brescia al primo posto : al Via del Mare è 1-0 : Lecce - Il Lecce fa sua la partita della vita e vince lo scontro diretto con il Brescia . I salentini, dopo la superiorità numerica per l'espulsione di Sabelli in apertura di ripresa, hanno la meglio ...

La Rai ci ripensa : via libera al patrocinio per Sabir - il festival dell'accoglienza a Lecce : La Rai ci ripensa e concede il patrocinio a Sabir, festival delle culture mediterranee che per la quinta edizione si terrà a Lecce, dal 16 al 19 maggio,. L'ufficio stampa torna sui proprio passi, ...

Incidente ferroviario : fermo nel Foggiano un Frecciabianca diretto a Lecce : Il Frecciabianca 8813 proveniente da Milano e diretto a Lecce è fermo dalle ore 20,10 a San Severo a seguito di un Incidente ferroviario che si è verificato a tre chilometri dalla stazione di Foggia. ...

Lecce-Ascoli 7-0 - il recupero è da record : i tifosi marchigiani via a metà primo tempo : Il recupero è da record, il 7-0 del Lecce sull'Ascoli, che veniva da 5 gare utili. Tre gol in venti minuti, 5 nel primo tempo, il sesto dopo un'ora e poi il ritmo scende, diventa amichevole, eppure ...

Lecce - anziana aggredita nel cimitero dal ladro che voleva portarle via la borsa : Momenti di vero terrore quelli vissuti da una 74enne di Lecce che ieri mattina si era recata nel cimitero del capoluogo salentino per fare visita ai suoi cari. Una passeggiata consueta che poteva trasformarsi in tragedia attorno alle 10, quando la donna è stata aggredita alle spalle da un malintenzionato che con brutalità si è impossessato della sua borsa.Nonostante il grande spavento, la vittima non è caduta e non ha riportato lesioni di alcun ...