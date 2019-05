Le torri gemelle? Due scatole vuote Il buco nero? Una mentina Tutte le

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) “La foto del? Un falso, sembra una: uncon la menta intorno”. Così Albino Galuppini, uno tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che oggi si tiene a Palermo. La missione è dimostrare che la terra non è tonda e chele teorie scientifiche degli ultimi secoli sono solo una “gigantesca mistificazione”, così come la prima immagine di unmostrata al mondo. “Siete talmente fessi da crederci - prosegue Galuppini - Si tratta solo di un’immagine artefatta, vi hanno preso in giro per tutta la vita. Così come la forza di gravità e i viaggi dello spazio”.Agli scettici, non pochi tra i presenti in sala, li esorta “a informarsi ‘zeteticamente’” e a supporto delle sue teorie cita le rotte dei voli intercontinentali: “Osservando ...

