Le terre del monsone | un viaggio tra fauna e culture

Clima : Guterres rinnova l’azione dell’Onu contro il cambiamento climatico : Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lo definisce come il problema principale del nostro tempo: il cambiamento Climatico sta conquistando il centro dell’agenda delle Nazioni Unite, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Una grande spinta dell’ONU per i progressi sul cambiamento Climatico prendera’ il via la settimana prossima quando Guterres si rechera’ in Nuova ...

Ballando contro Amici : Carlucci risponde al parterre di ospiti della De Filippi con Del Piero ballerino per una notte : Del Piero ballerino a Ballando con le Stelle La sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi arriva alle battute finali con la settima puntata degli show del sabato sera di Rai 1 e Canale 5. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni settima puntata di sabato 11 maggio In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la settima puntata di Ballando con le Stelle 2019, che ripartirà con il risultato del ...

Al largo della costa del Portogallo - la crosta terrestre potrebbe separarsi in due strati : questa frattura avvicinerebbe l’Europa al Nord America : Nel 1969, un grande terremoto al largo della costa del Portogallo ha provocato uno tsunami che ha ucciso oltre una dozzina di persone. Circa 200 anni prima, un terremoto ancora più grande aveva colpito la stessa area, provocando la morte di circa 100.000 persone e distruggendo la città di Lisbona. Due terremoti nello stesso punto in un arco di tempo di circa 200 anni non sono causa di allarme, ma quello che ha lasciato perplessi i sismologi ...

Papa Francesco - il sondaggio che terremota il Vaticano : le cifre fotografano il crollo della Chiesa : Potremmo chiamarlo effetto-Papa Francesco. Si parla di un dato, piuttosto impressionante, che emerge da un importante sondaggio sulla religiosità in Italia commissionato dall'associazione Uaar (Unione degli Atei, Agnostici e Razionalisti) alla Doxa. sondaggio i cui risultati vengono anticipati dal F

#CiaoDarwin 8 – terre desolate : la nuova edizione del varietà “evoluzionistico” con Paolo Bonolis. : Nella prima serata di Canale 5 sta per tornare l’appuntamento con la Westpoint Catodica di Ciao Darwin, il varietà ideato e condotto da Paolo Bonolis con la complicità del fido Luca Laurenti che ironizza sulle teorie evoluzionistiche mettendo in scena un’eterna contrapposizione fra categorie antitetiche. A vent’anni e qualche mese dalla primissima edizione (datata 3 ottobre 1998) e a tre anni dall’ultima fortunatissima ...

Via della Seta terrestre : il percorso e l'importanza strategica : La via terrestre della Bri Nota con il nome di Silk Road Economic Belt , o, semplicemente, 'Belt',, la cintura terrestre della Nuova via della Seta, è una "risposta ai problemi dell'economia ...

Arriva la prima edizione del Festival dell'olio delle terre del Tufo : ...che parlerà di filiera dell'olio tra prodotti e servizi; Giancarlo Rossi, frantoio di Petricci, interverrà sulle frangiture contemporanee; Lucio Marretti, frantoio di Pitigliano, su economia locale e ...

terremoto Palermo - le richieste della Procura : la difesa dei rosanero si ispira al Milan : Le prossime ore saranno fondamentali per il Palermo, dentro e fuori dal campo. Ultimi minuti per quanto riguarda il campionato di Serie B, corsa promozione sempre viva per i rosanero ma il Lecce può contare sul match point davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, il Palermo è stato deferito per una serie di irregolarità ed adesso rischia tantissimo, per l’immediato e per il ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 05:23:32 ora italiana (16:23:32 ora locale), ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti scosse di terremoto nel sudovest del Giappone [DATI e MAPPE] : Forti scosse di terremoto, magnitudo 6.0 e 6.3, sono state registrate in mare, nel sudovest del Giappone, al largo dell’isola di Kyushu: gli eventi si sono verificati alle 00:43 e 01:48 ora italiana, ad una profondità di 20 km (dati INGV). L’Agenzia meteorologica Giapponese non ha lanciato l’allarme tsunami. Tre le prefetture interessate dalle scosse: Miyazaki, Kumamoto e Kagoshima. Al momento, secondo l’emittente Nhk, ...

Giro d’Italia 2019 – Roglic la grande sorpresa della 102ª edizione? “Posso fare bene su tutti i terreni” : Primoz Roglic motivato e a caccia del divertimento: le sensazioni dello sloveno del Team Jumbo Visma alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...

Le luci aliene avvistate in Norvegia erano un test della NASA - non una visita extraterrestre : Le luci aliene avvistate in Norvegia erano un test della NASA, non una visita extraterrestre Le aurore sono spettacolari giochi di luci nel cielo, ma un recente avvistamento nei cieli della Norvegia settentrionale a fatto pensare agli alieni e alle loro navi spaziali. Venerdì (5 aprile), gruppi di luci viola, blu e gialle apparvero nel cielo notturno del paese, mentre le forme spettrali si libravano, il loro bagliore inquietante e la loro ...

Cassis e Guterres festeggiano i 100 anni dell'OIL : Il consigliere federale Ignazio Cassis e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres hanno commemorato oggi a Ginevra i 100 anni dell'Organizz...

