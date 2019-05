Le notizie del giorno – La richiesta del Milan alla Lega | Cillessen alla Juve | i verdetti

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano migranti in apertura la guardia costiera tunisina intercettato nel pomeriggio in acque nazionali un’imbarcazione in difficoltà 35 km a nord di speck con a bordo 46 migranti dei quali denti in gran parte dei paesi subsahariani oltre a 6 tunisini l’ho appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri fino a 70 migranti sono allegati quando ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura nuove puntate dello scontro Salvini Di Maio la principale sul decreto sicurezza blitz annunciato dal leader della Lega ma un altro fronte si apre una sul conflitto di interessi il decreto in consiglio finito in settimana promette Matteo Salvini Sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri te ma ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Iride Stati Uniti in avanti ma il segretario al tesoro americano Steve non ha consegnato nelle mani del vice premier cinese li quello che suona come un ultimatum a Pechino è il mondo degli Stati Uniti ha da 3 a 4 settimane per raggiungere un accordo altrimenti scatteranno dazi su altri 350 miliardi di dollari di beni made in China Cambiamo ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale qua dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio invitati ad andarsene dalla polizia poche ore dopo il nostro arrivo a Milano per l’adunata nazionale degli Alpini l’intervento del vice questore del Capoluogo Lombardo CV dato uno strappo è accaduto ieri ha una quarantina di Penne nere del gruppo Ana di Robilante al primo giorno dalla trasferta partite in pullman dalle 4:00 con due ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia ma il numero delle vittime potrebbe crescere far sapere su Twitter for reti telefoniche gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo governo italiano intanto di nuovo scontro sul tema con due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di ...

Ultime notizie Roma del 11-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’indomani di una nuova strage di migranti al largo della tunisia. morti nel governo incontro sui rimpatri Salvini chiede un salto di qualità e non c’è un decreto sicurezza bis che prevede Fra l’altro sanzioni severe per le navi delle Ong MG che effetto salvataggi nelle zone Sar Di Maio richiama Salvini e le sue competenze ...

