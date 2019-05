Le aziende farmaceutiche accusate di gonfiare i prezzi dei farmaci

Compie 100 anni Polifarma - una delle aziende farmaceutiche più antiche : Roma, 2 mag., askanews, - Centosettanta dipendenti in Italia, il 35% dei quali under-35, sviluppo sul mercato mondiale e una previsione di crescita del 30%, per un fatturato di circa 55 milioni di ...

Polifarma compie 100 anni : è una delle aziende farmaceutiche più antiche di Italia : 170 dipendenti in Italia , il 35% dei quali under-35, sviluppo sul mercato mondiale e una previsione di crescita del 30%, per un fatturato di oltre 55 milioni di euro atteso nel 2019, di cui il 50% destinato a nuovi progetti con un approcciodigital oriented: sono i numeri che fotografano la realtà di Polifarma , una delle aziende farmaceutiche più antiche d’ Italia ,fondata a Roma nel 1919 e da vent’ anni sotto la guida della signora Luisa Angelini ...

Concorsi enti pubblici - aziende ospedaliere e farmaceutiche : invio cv a maggio : Attualmente, sono veramente tanti gli enti pubblici, gli istituti ospedalieri e le case farmaceutiche come il Telefono azzurro, la Lega del filo d'oro, Save the Children, Humanitas Research Hospital, Medici senza frontiere, Pfizer e Roche, che assumono nuovo personale professionale da inserire in varie località italiane ed estere. Posizioni aperte a maggio Il Telefono azzurro ricerca figure qualificate in funzione di regional volunteering ...