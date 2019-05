Lazzari sarà l’osservato speciale della sfida con la Spal

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019)-Napolila partita di Manuel, difensore piace al Napoli e già gennaio si era provato a portarlo in azzurro.è uno dei migliori esterni destri del nostro campionato, media voto 6,51 e soprattutto 8 assist in questo campionato, non ha dalla sua l’esperienza internazionale che invece avrebbe Trippier, ma costa poco e ha grande capacità di velocizzare le azioni. Sembra il profilo più adatto al Napoli e alle esigenze societariesquadra. Nonla partita di oggi a decidere il futuro del calciatore, ma resta una buona occasione per testarsi e conoscersi meglio a vicenda L'articolol’osservatocon lailNapolista.

100x100Napoli : Domani sarà un giorno speciale per #Lazzari - Napolisport : Il Personaggio – Manuel Lazzari: polmoni e rapidità al servizio della SPAL: Il campionato italiano di Serie A volge… - sscalcionapoli1 : Orlandini: “Il Napoli interessato a Lazzari, domenica ci sarà un’ulteriore chiacchierata” -