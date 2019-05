L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini | visite gratuite a Scampia Grande successo

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) Poco meno di 800erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dalnell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – deldie soprattutto ha fatto registrare unapartecipazione deidi: eseguite 74 consulenze e valutazioni diabetologiche, 76cardiologiche, 36 pap-test, 53al seno con ecografia, 45dermatologiche e nevoscopie, 57 esami spirometrici, per un totale di 341 prestazioni oltre a 85 prenotazioni perdermatologiche e 50 prenotazioni per mammografia nonché consegnati 58 kit per lo screening del tumore del colon retto. Il ...

sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Anziana sola e immobilizzata a letto «Ma il Comune e l'Asl non mi aiutano» - Napoliflash24 : L’Asl Napoli 3 Sud per la promozione della salute delle donne - - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Anziana sola e immobilizzata a letto «Ma il Comune e l'Asl non mi aiutano» -