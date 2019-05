La seconda tappa del Giro d’Italia in diretta TV e in streaming

LIVE Giro d’Italia 2019 - seconda tappa in DIRETTA : Bologna-Fucecchio - pioggia e possibili sorprese col San Baronto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda tappa del Giro d’Italia 2019, 205 km da Bologna a Fucecchio. Dopo l’emozionate cronometro inaugurale di ieri, in cui lo sloveno Primoz Roglic ha conquistato la maglia rosa, la prima frazione in linea di questa 102ma edizione sarà un’occasione per i velocisti, ma visto il percorso mosso e la possibilità di pioggia, potrebbero esserci anche dei colpi di scena. Una tappa che non presenta ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : percorso - favoriti e altimetria. Terreno mosso - volata non scontata : Prima tappa in linea e prime insidie per il Giro d’Italia 2019. Dopo la cronometro inaugurale andata in scena nella giornata di ieri che ha già regalato battaglia e colpi di scena tra uomini più attesi per il successo finale, il gruppo si appresta a vivere una giornata piuttosto movimentata. La seconda tappa della 102a edizione della Corsa Rosa prevede infatti 205 km con partenza da Bologna e arrivo a Fucecchio e rappresenterà ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Tutto pronto per la seconda tappa - il 12 maggio appuntamento a Dublino : Domenica 12 maggio per la prima volta 24 tuffatori delle grandi altezze si sfideranno nella capitale irlandese al porto di Dún Laoghaire Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d’apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della ...

Tour de Yorkshire 2019 : Rick Zabel vince la seconda tappa allo sprint - battuti Boy van Poppel e Chris Lawless : Rick Zabel si impone in volata nella seconda tappa del Tour de Yorkshire, 132 km da Barnsley a Bedale. Il 25enne tedesco della Katusha-Alpecin, figlio del mitico Erik, ha vinto con grande autorità lo sprint di gruppo finale, battendo l’olandese Boy van Poppel e il britannico Chris Lawless. Per Rick arriva così il secondo successo da professionista, a quasi quattro anni di distanza da quello ottenuto nella terza tappa del Giro d’Austria 2015. La ...

Miss Universo Italia : la fossanese Giada Bergamaschi vince la seconda tappa piemontese : E' di Fossano e ha 18 anni la Miss eletta nella seconda Selezione del Tour piemontese di Miss Universe, il Concorso di Bellezza più importante al Mondo. Giocatrice di Pallavolo, alta 177 cm, bionda e occhi azzurri di origini svizzere: Giada Bergamaschi ha trionfato a Monchiero sotto gli occhi attenti del Direttore Nazionale Marco Ciriaci di ...

Tour of the Alps - pagelle seconda tappa : che stoccata di Sivakov - Nibali scalda la gamba - Froome si stacca : Oggi si è disputata la seconda tappa del Tour of the Alps, il russo Pavel Sivakov ha trionfato sul traguardo di Scena battendo Hirt. Buona prestazione da parte di Vincenzo Nibali. Di seguito le pagelle degli atleti protagonisti nella frazione odierna. PAVEL Sivakov: 10. Prima vittoria da professionista per il giovane russo che è stato impeccabile: ha attaccato in solitaria sull’ascesa finale, è stato ripreso da Hirt ma ha poi piazzato una ...

Ciclismo - Tour of the Alps : Sivakov conquista la seconda tappa. Terzo Cattaneo : TORINO - Colpo doppio di Pavel Sivakov sulle strade del Tour of the Alps . Il corridore russo del Team Sky si è imposto per distacco nella seconda e più lunga tappa, la Reith im Alpbachtal-Scena di ...