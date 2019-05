La Roma ha battuto la Juve 2-0 e riprende il Milan al quinto posto

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) Labatte lantus all'Olimpico con gol di Florenzi al 79' e di Dzeko al 92' e spera ancora in unin Champions League. Con questa vittoria, infatti, i giallorossi salgono a 62 punti come il, a -1 dall'Inter che deve giocare domani col Chievo e a -3 dall'Atalanta dei miracoli che dovrà giocare domenica prossima contro lantus, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia il 15 maggio all'Olimpico contro la Lazio. Partita equilibrata, con prevalenza dei bianconeri - con la nuova maglia senza strisce - nel primo tempo: grande protagonista il portiere Mirante con interventi decisivi su Quadrado e Dybala. Nella ripresa predominio giallorosso con lache si vede annullare un gol a Ronaldo per fuorigioco millimetrico e lache risolve la partita grazie all'entrata di Under. Il turco serve a Florenzi la palla che questi, grazie alla sponda di Dzeko, ...

OptaPaolo : 3 - Dal 2015/16 ad oggi la Roma è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in Serie A (tre successi giallorossi). Motivazione. - Agenzia_Italia : La Roma ha battuto la Juve 2-0 e riprende il Milan al quarto posto #RomaJuve - LucaTwiVive : RT @OptaPaolo: 3 - Dal 2015/16 ad oggi la Roma è la squadra che ha battuto più volte la Juventus in Serie A (tre successi giallorossi). Mot… -