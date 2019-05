La lezione del parà eroe a Gori | La bandiera merita rispetto

Uno show mozzafiato con Tezenis per la presentazione della collezione estiva 2019 [GALLERY] : Carhops, maxi insegne al neon, eccentriche berline. Lo show Tezenis è un amarcord in chiave pop dell’America del boom economico. Messo in scena in un’iconica vetrina, quella del Drive-In Martedì 7 maggio alle ore 19, Tezenis ha dato il benvenuto alla stagione estiva 2019 con un fashion show nell’headquarter veronese. L’allestimento dell’evento è stato ispirato all’ America , con uno dei più classici simboli del paese: il Drive-In. Tezenis ...

Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1 : «Velocità» è la parola d'ordine della collezione R.S.19 firmata da Bell & Ross. Per celebrare il quarto anno di corse fianco a fianco con il team di Renault F1, il marchio orologiero franco-svizzero ha deciso di proporre una serie di modelli esclusivi che strizzano l'occhio al mondo dei gran premi, rendendo omaggio ai colori delle monoposto guidate da Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo. Ecco allora il BR V3-94 R.S.19 e il BR 03-94 R.S.19, ...

'Congratulations' - lezione di fair play del Barcellona dopo l addio alla Champions : Il Barcellona dà l'addio alla Champions con una lezione di fair play. A pochi minuti dalla pesante sconfitta contro il Liverpool, 4-0, il club catalano scrive su Twitter 'Congratulations'. Un gesto ...

Il futuro della Repubblica italiana : a Follonica una lezione dello storico Paul Ginsborg : ... attento osservatore e conoscitore del nostro Paese, impegnato nella società civile, e che più volte ha saputo inserirsi nel dibattito su come cambiare la politica italiana. Introdurrà la conferenza ...

Atalanta - la squadra-modello di Gasperini : la lezione al calcio italiano : L' Atalanta è ormai un modello da imitare. Funziona perché è unico, qualcosa di nuovo, mai visto e lontano dalle abitudini italiane. È una squadra antisistemica e antistorica. Gioca con un modulo fluido, dove i difensori evadono dalla linea difensiva e i trequartisti invertono la posizione sia con g

Adele ha condiviso un’importante lezione di vita in occasione del suo compleanno : Pillole di saggezza The post Adele ha condiviso un’importante lezione di vita in occasione del suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Make up - Gucci celebra con un evento a New York il lancio della sua nuova collezione di rossetti : La campagna, scattata da Martin Parr, vede come protagoniste Dani Miller, la voce della band punk Surfbort, la cui musica parla di politica, sessualità, salute mentale e social media, e le modelle ...

Il tweet del Pontefice - una lezione di giornalismo : E ancora, l'anno dopo, scriveva: 'La vita dell'uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia che attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave ...

Canoa velocità - azzurri verso la Coppa del Mondo : sostenute delle gare di selezione a Mantova : L’Italia corre verso la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: a fine mese a Duisburg, in Germania, ci sarà l’esordio nel circuito maggiore e le selezioni in casa azzurra sono sempre più vicine a delineare la squadra che rappresenterà il Bel Paese nelle acque teutoniche. Nello scorso week end si sono tenute delle prove di selezione a Mantova. Nel K2 1000 metri maschile (specialità olimpica) Giulio Dressino e Nicola ...

Vela – Conclusa la prima selezione per la qualificazione a Europei e Mondiali della classe Optimist : prima selezione Optimist per Europei e Mondiali, Federica Contardi è terza. Da oggi la squadra multiscafi impegnata a Pescara per il Campionato italiano Hobie Cat Conclusa oggi a Napoli la prima regata di selezione per la qualificazione ai Campionati Europei e Mondiali della classe Optimist. In acqua 140 concorrenti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati su un campo di regata difficile per le condizioni meteo variabili e che, ...

Santa Elisabetta - Catalano e Rizzo determinanti nell'elezione del sindaco Gueli : Spoglio elettorale in corso, tutti i risultati parziali dei 5 Comuni: ecco gli aspiranti sindaci in pole position 3 Naro, è vittoria al fotofinish: Mariagrazia Brandara sindaco con 31 voti di scarto 4 ...

Luciano Moggi - la lezione definitiva ai teorici del calcio : "Ecco qualche consiglio non richiesto" : Agli archivi anche il Derby d' Italia. Se l' 1-1 di San Siro ha dimostrato ai teorici che non ci sono 26 punti di differenza tra Inter e Juventus, ai pratici la Juve ha invece dimostrato il perché si differenzia da tutte le altre squadre: ha dalla sua tanta qualità, ma soprattutto non perde mai le m

Calcio : muore in un incidente in autobus Josef Sural - giocatore della selezione ceca : Una brutta notizia scuote il mondo del Calcio. Josef Sural, centrocampista della squadra turca dell’Alanyaspor e della Repubblica ceca, è morto tragicamente in un incidente stradale nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile. Il giocatore, stava rientrando dopo una trasferta di campionato, dopo che con la sua squadra aveva pareggiato 1-1 contro il Kayserispor. Il viaggio di ritorno era a bordo di un mini-bus noleggiato con altri 7 ...

Studenti del Frezzi e del Beata Angela a lezione di raccolta differenziata : ... come, ad esempio, riciclabile o rinnovabile, economia circolare e bioeconomia. raccolta differenziata nelle scuole dell'area Vus, Studenti responsabili a turno Concluse le due assemblee di Istituto ...