La Lega Pro dedica questa giornata di calcio a tutte le mamme d’Italia

Cannabis Legale - Salvini vuole “chiudere tutti i negozi”. Ma la Lega contribuì a far approvare la legge : “Scambia le piccole e medie imprese, che danno lavoro sano, con i negozi di Cannabis che vendono droga e kit per farsela in casa”. Così Stefano Candiani, sottosegretario leghista all’Interno, ha apostrofato giovedì il colLega grillino Carlo Sibilia che criticava la crociata intrapresa da Matteo Salvini contro i negozi di Cannabis Legale. “Se dovessimo lasciare fare a chi la vede come lui, ci troveremmo presto i cannaioli ...

Roberta di Mario : «Il processo Legato all’ispirazione è sicuramente un momento di seduzione» : “LEDA AND THE SWAN” è il nuovo singolo della pianista e compositrice Roberta DI Mario, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 maggio. Il brano è il secondo estratto da “Disarm”, il nuovo album dell’artista la cui uscita è prevista per il prossimo autunno su etichetta Warner Music Italy. “Leda and the Swan” è una travolgente ballad in fa diesis minore, che racconta in musica l’antico mito greco nel quale Zeus, re degli Dei, ...

Pronta la proposta M5s sul conflitto di interessi : "Vediamo cosa fa la Lega" : I cavalli di battaglia sono tutti sul tavolo e sono quanto mai divisivi. Oggi il Movimento 5 Stelle ha alzato il tiro parlando di conflitto di interessi, ieri la Lega di Tav e Autonomia. Alla provocazione leghista i 5Stelle rispondono con un’accelerata sulla legge che mette in crisi Matteo Salvini, il quale neanche un mese fa aveva chiarito che un testo sul conflitto di interessi non è una priorità anche perché viene ...

Casting per un programma TV su temi Legali e per lo spot di un marchio di elettrodomestici : Sono attualmente in corso le selezioni di Corima TV, una nota casa di produzione televisiva, per la ricerca di protagonisti di puntata, uomini e donne maggiorenni, per una trasmissione in onda su rete nazionale tutta incentrata su questioni legali. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Presto partirà poi anche un vero e proprio Casting tour in tutta Italia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e tre attrici, ...

Corruzione : Legale Montante - 'chiediamo coerenza nel processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "In questo processo viene chiesta coerenza perché gli elementi dell'accusa vanno valutati in modo compiuto e completo, per cui se determinate condotte hanno costituito un reato, lo hanno costituito per tutti, ma se, come noi riteniamo, non hanno costituito reato

Corruzione : Legale Montante - 'processo risente di pressioni di tutti i tipi' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Sull'esito di questo processo non siamo per nulla fiduciosi. Questo processo risente di profonde pressioni di tutti i tipi e la nostra sensazione è che si abbia premura di chiudere il vaso di pandora che si è aperto. Da questo processo non ci aspettiamo nulla". Così l

Corruzione : Legale Montante - 'vergognoso Morra - sue parole possono condizionare processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "E' semplicemente vergognoso che il Presidente della Commissione nazionale antimafia nel momento in cui c'è un processo ancora in corso, venga fuori con esternazioni sulla stampa su vicende che riguardano il processo, perché queste cose possono condizionare il pr

Sondaggi Politici : Lega crolla di sei punti - M5S in rimonta - mentre Forza Italia sprofonda : Quella di oggi è una giornata particolare: l'ultima in cui possono essere pubblicati nuovi Sondaggi prima delle elezioni europee. E questo periodo di conti e valutazioni si chiude con dei valori sorprendenti. Secondo un Sondaggio Ipsos fatto per il Corriere della Sera la Lega avrebbe perso addirittura 6 punti in poche settimane. Il Movimento 5 Stelle e il Pd sarebbero invece in un'evidente fase di risalita. Forza Italia, invece, ormai è una ...

Serie A : la Lega studia il canale tv con gli spagnoli di Mediapro - Agnelli irritato : 'L'obiettivo è trasformare un'associazione che organizza il campionato in una sport media company'. La dichiarazione d'intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l'apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A ...

Di Maio : "Dopo Siri la Lega è in paranoia e ci provoca" : Sembrava che la pace fosse stata fatta ieri, dopo il Consiglio dei Ministri nei quali è stato risolto il caso Siri, ma avendo prevalso la linea del MoVimento 5 Stelle, c'era da immaginare che la Lega si sarebbe arrabbiata e così è stato. Salvini ha subito lanciato la sua nuova battaglia, quella alla cannabis, e ha ripreso ad attaccare Virginia Raggi. A Di Maio queste mosse non sono andate affatto giù e ha scritto un lungo post al veleno in ...

Cannabis - Salvini : «Guerra alla vendita. Piuttosto si Legalizzi la prostituzione» | : Il vicepremier propone di applicare il modello Macerata dopo la chiusura di tre negozi che vendevano Cannabis light. Ma Conte lo smentisce

Sole24Ore : Mediapro propone alla Lega di creare insieme un canale Tv : L’Ad della Lega di Serie A ha illustrato la nuova offerta che arriva da Mediapro per i diritti TV. Secondo quanto riporta oggi il Sole24Ore, la società spagnola, che non aveva adempiuto agli accordi previsti per il triennio 2018-2021, lasciando così nelle casse dellaLega 64 milioni versati come caparra, vorrebbe ripartire trasformarli in un anticipo, per costruire il nuovo progetto per il triennio 2021-2024 coadiuvare la Lega nella ...

Sblocca cantieri - Lega propone di alzare a un milione soglia per evitare gara aperta : Con un emendamento al decreto Sblocca cantieri la Lega punta ad alzare fino a un milione la soglia per evitare la gara e affidare un appalto tramite la procedura negoziata. La proposta di modifica, a prima firma Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, stabilisce che oltre i 350mila euro e fino a un milione la procedura sia negoziata ma con l’invito di almeno 15 operatori. Solo sopra un milione si passa infine alla procedura ...

La droga? Salvini : “Meglio Legalizzare la prostituzione - l’amore non fa male” : La droga fa male, se bisogna legalizzare o liberalizzare qualcosa, parliamo invece della prostituzione, visto che far l’amore fa bene sempre e farlo in maniera protetta e controllata medicalmente e sanitariamente». Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante un comizio a Montegranaro, dopo le polemiche di queste ultime ore sull...