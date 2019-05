La Juventus guarda al futuro | lanciata la nuova maglia con un VIDEO sui social

Juventus – Pjanic si guarda intorno - il centrocampista bianconero ammette : “sono in Italia da otto anni - nel calcio tutto è possibile” : Le confessioni di Pjanic: dalla delusione della Champions al possibile addio alla Juventus Pjanic pensa all’addio? Il centrocampista bianconero potrebbe salutare la Juventus già quest’estate, come emerso da un’intervista su Canal+: “nel calcio tutto è possibile ma bisogna che tutti siano d’accordo. tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in Italia, al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel ...

Inter-Juventus in streaming - i link e come guardarla on-line. La guida completa : Stasera (ore 20.30) si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A. Il Derby d’Italia andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano dove si fronteggiano due delle squadre più vincenti del nostro panorama calcistico: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra gli ospiti che si sono già assicurati la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Si preannuncia un incontro ...

Juventus - Dybala e Bernardeschi guardano al futuro con ottimismo : Quest'oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Nella giornata di ieri, infatti, la squadra ha osservato un giorno di riposo durante il quale i giocatori hanno riflettuto dopo l'eliminazione dalla Champions League. La formazione bianconera adesso ha l'occasione di lenire il dispiacere per la sconfitta europea, cercando di conquistare matematicamente lo scudetto: infatti se sabato la Juve otterrà almeno un ...

Ajax-Juventus in streaming - come guardarla sul web. Orario e programma : la guida completa e i link : Questa sera, mercoledì 10 aprile alle ore 21.00 (diretta televisiva su Sky Sport e su Rai Uno), la Juventus affronterà l’Ajax ad Amsterdam nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Italia incroceranno i lancieri in un confronto dal forte connotato storico, ricordando l’ultima Coppa dalle grandi orecchie vinta da bianconeri a Roma nel 1996 contro la formazione allenata da Louis van Gaal. Entrambe ...

Musacchio guarda la Champions e ripensa a Juventus-Milan : I tifosi juventini, però, sempre nel mondo dei social network, suggeriscono a Musacchio di ripensare piuttosto al suo intervento scomposto su Dybala , che ha permesso ai ragazzi di Allegri di tornare ...

