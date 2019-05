La Francia espelle dai campionati e dalle Nazionali chi giocherà la SuperLega

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) Ladura contro il progetto della. La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del presidente della federazione francese Noël Le Graët «Ritireremo la licenza a chi sosterrà una Champions ideata per mortificare il calcio francese o, peggio ancora, aderirà ad una specie di» L’opposizione al progetto dell’ECA, sposato dalla UEFA, è orami uscito fuori in tutti i, ma laha osato il pugno duro e ha messo in campo delle limitazioni di fatto. Chi sceglierà di partecipare ai nuovi tornei europei non sarà iscritto nei. Il gioco è semplice. Le licenzevengono rilasciatesingole federazioni calcistiche e sanciscono le ammissioni aidi appartenenza. Senza licenza, non ci si può iscrivere alla competizione nazionale e, conseguentemente, ottenere il pass per partecipare alle coppe ...

binottofranco : @gustinicchi @gabrillasarti2 Salvini sta riempendo l'Italia di clandestini perché non li espelle e perché sta ripre… - binottofranco : @de_graia @TwittGiorgio @francescatotolo @ItalianNavy La Germania e la Francia nei primi mesi del 2019 hanno rispe… -