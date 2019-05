Juve | Cancelo potrebbe andar via | Paratici avrebbe incontrato il ds del Manchester City

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) La dirigenza bianconera in estaterivoluzionare la rosa, indipendentemente da chi guiderà la panchina bianconera la prossima stagione. La deludente sconfitta in Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax pesa ancora molto in casantus, proprio per questo potremmo attenderci diversi cambi in rosa, in entrata e in uscita. Ai 'soliti noti', richiesti oramai da tempo da alcuni top club europei, come Alex Sandro, Pjanic e Douglas Costa, recentemente si sarebbe aggiunto un altro giocatore, arrivato l'anno scorso a Torino: parliamo di Joao, che, negli ultimi mesi, ha evidentemente deluso la dirigenza bianconera ed il tecnico Allegri soprattutto dal punto di vista difensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, lantusdecidere di cedere il portoghese in estate, con diverse società estere interessate alle prestazioni del terzino portoghese. Entrambi le ...

