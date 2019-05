Jada Pinkett Smith gelosa del marito | Guai a chi lo tocca

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Sandra Rondini In una puntata del suo show televisivo, l'attrice ha raccontato della gelosia che prova per suoWillche in 22 anni di matrimonio non è mai scemata, mettendo a dura prova il suo autocontrollo quando vede colleghe e giovani donne flirtare con Will anche in sua presenzanon riesce a smettere di essere gelosissima di suo martito Will. 22 anni di matrimonio, sopravvissuto anche a un periodo di separazione per una crisi poi felicemente risolta, non riescono a tranquillizzarla. Non è che non si fidi del. A preoccuparla sono le troppe donne che gli ronzano intorno solo perché è un uomo ricco e famoso. Durante una puntata di "Red Table Talk", programma che conduce insieme alla figlia Willow, 20 anni, ha raccontato di star cercando di “tenere a bada questo sentimento, ma non è facile perché via via che invecchiamo insieme e ...