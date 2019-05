Italiani come noi | quale futuro per l’Ue? Tra scettici | delusi e pochi ottimisti

Italiani come noi - quale futuro per l’Europa? Tra scettici - delusi e (pochi) ottimisti : “Fisco e migranti - regole per tutti” : Il futuro dell’Unione europea è un argomento che non suscita grande entusiasmo. Tra i cittadini interpellati in strada in vista delle prossime elezioni europee, alcuni invocano l’Italexit; molti hanno perso ogni fiducia nel processo di integrazione, pur ritenendo che l’Italia debba rimanere nella zona Euro; gli stessi sostenitori della UE auspicano una profonda riforma delle regole. Ma in quale direzione? “Impossibile una ...

Sondaggio di Termometro Politico : "Come premier gli Italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte" : "Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte". Secondo un Sondaggio di Termometro Politico illustrato da Gianluca Borrelli in diretta a Coffee Break su La7, "l'unico che mantiene la sua base elettorale è Salvini, che tiene in mano la leadership del centrodestra. Luigi Di

Sondaggi europee - Lega può raggiungere il 36%. Ma il 19% degli Italiani non sa come voterà : A due settimane dal voto del 26 maggio solo il 59% dei cittadini ha già deciso come voterà, mentre il 22% ammette di non aver ancor le idee chiare. L'astensione resta comunque alta nelle previsioni: circa 20 milioni di italiani potrebbero restare a casa. È il quadro che emerge dall'ultimo Barometro Politico Demopolis.Continua a leggere

Giorgia Meloni gela Salvini : "La crisi non gli conviene - ma gli Italiani...". Bomba : "Come arrivo al governo" : "A Matteo Salvini non conviene far cadere il governo. Ma la gente non sarà paziente per sempre". Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero, scarica una doccia gelata sul capo del capo della Lega, a cui ricorda: "La politica si fa per la convenienza dei cittadini, non per quella di partito". E dunq

Italiani meteo maniaci - come evitare le previsioni bufala - : Ci appelliamo alla politica che faccia qualcosa, che dia una legge a un settore così importante'. Fare previsioni oltre i cinque giorni è quindi - secondo i meteorologi - come lanciare una monetina. ...

Italiani meteo maniaci - come evitare le previsioni-bufale : Prima di partire per il week end o per le vacanze gli Italiani si affidano sempre di più alle previsioni del tempo. Quasi tre su quattro (il 72 per cento) le considerano molto affidabili. La maggioranza consulta app e siti specializzati almeno due volte a settimana. Ma spesso si affidano a siti allarmistici, quando non veri e propri fabbricatori di fake news, e quasi 4 su dieci finiscono per disdire o rinunciare alla vacanza. Se ne è parlato al ...

Giro d’Italia 2019 : ufficializzata la Bardiani-CSF. Come di consueto tutti corridori Italiani : “Ci aspetta una corsa difficile, una sfida avvincente che dobbiamo affrontare con coraggio e tanta, tanta grinta” le parole di Roberto Reverberi nell’annunciare la selezione della sua Bardiani-CSF per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019. Otto uomini, Come di consueto tutti italiani: età media bassissima, mancherà esperienza, ma ci sarà voglia di andare sicuramente all’attacco. A sorpresa non è stato inserito Andrea Guardini, ...

Lo studio che mostra come i lavoratori stranieri stanno 'sostituendo' quelli Italiani : Negli ultimi dieci anni gli occupati stranieri hanno 'sostituito' quelli italiani. È questo il principale risultato di una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati ...

Italiani come noi - nuovi stili di vita per l’ambiente? “Sì - serve sobrietà”. “No - troppi interessi dietro alla green economy” : Mentre il Movimento Fridays for Future prepara nuove iniziative (il 24 maggio è previsto un secondo sciopero globale degli studenti) e Greta Thunberg si aggira per i palazzi romani, siamo andati in strada per dialogare con i cittadini sui temi relativi al cambiamento climatico. “Manifestare è giusto, ma non basta: occorre cambiare abitudini di consumo e stile di vita, all’insegna della sobrietà e dell’attenzione”, ...

Riscatto laurea - oltre 2 milioni di Italiani vuole farlo ma il 60% non sa come : Sono circa 2,3 milioni gli italiani intenzionati ad approfittare del nuovo Riscatto della laurea agevolato appena varato dal governo, una quota pari al 60% degli aventi diritto. E' quanto emerge da ...

Vittorio Sgarbi : «Notre-Dame non era un tesoro architettonico. Mica come i capolavori Italiani» : Vittorio Sgarbi, tutto il mondo piange per Notre-Dame: una reazione dovuta o eccessiva? «Eccessiva. È paradossale che un'impalcatura montata per il restauro della guglia ne abbia...