Italia | viaggio nella bellezza | sulle tracce del patrimonio mondiale | l’Unesco e l’utopia

Al via il Viaggio nell’Italia del Giro : le storie della Corsa Rosa : La cronometro individuale che inaugurerà il Giro d’Italia numero 102 durerà poco più di otto chilometri, tra Bologna e il santuario cittadino di San Luca. Trenta, invece, i minuti nei quali ogni giorno Edoardo Camurri racconterà le storie, i personaggi e i luoghi protagonisti della Corsa in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda da sabato 11 maggio alle 14.00 su Rai2 e alle 19.30 su Rai Storia. Si comincia con la ...

Topolino celebra i 500 anni dalla morte di 'Leonardo da Paperdinci' : viaggio in Italia di Paperino con Qui - Quo e Qua : ... Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale', in cui un'avvincente caccia al tesoro ricca di enigmi da risolvere terrà impegnati i protagonisti in viaggio tra Paperopoli e l'Italia, fin dentro il mondo ...

Tornano in Italia dal pellegrinaggio a Lourdes : l’auto prende fuoco durante il viaggio : Tanta paura per quattro turisti di Parma che stavano tornando a casa da un pellegrinaggio nella località mariana nella tarda serata di domenica 5 maggio: l'incendio è avvenuto a Saliceto di Alseno. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto pompieri e carabinieri. Drammatica disavventura per quattro turisti di Parma, di rientro nella tarda serata di domenica 5 maggio da un pellegrinaggio a Lourdes. Erano circa le tre del mattino ...

Federalberghi - 8 - 1 milioni di Italiani in viaggio per il primo maggio : Sono circa 8,1 milioni gli italiani in viaggio per la festa dei lavoratori, un dato in crescita del 7,4% r ispetto all'anno scorso. A dirlo è Federalberghi sulla base di un'indagine realizzata da Acs ...

Festa dei Lavoratori : 8 - 1 milioni Italiani in viaggio : In occasione della Festa dei Lavoratori, circa 8,1 milioni di italiani saranno in viaggio: il dato è in crescita del 7,4% rispetto allo scorso anno, secondo quanto rilevato da Federalberghi sulla base di un’indagine realizzata da Acs Marketing Solutions. Circa 6 milioni (il 65,9%) concentreranno la vacanza sul ponte del primo maggio, 1,6 milioni (il 17,6%) hanno già iniziato la vacanza a Pasqua e 500mila (il 5,5%) includeranno nel ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori Italiani : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

Corea del Sud - dall'Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori Italiani - : Sono queste le intenzioni dell'Ambasciata d'Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La ...

QMaps - In viaggio tra i tesori d'Italia : Fuori dalle città italiane, grandi o medie, cè tutto un mondo da scoprire. Fatto di borghi medievali, castelli e fortezze, antiche pievi e ponti secolari, ma anche di parchi naturali, estese campagne, bacini fluviali. Un mondo meraviglioso, che Quattroruote vinvita a scoprire con Q Maps-100 idee per un viaggio in auto 2019. Unedizione completamente nuova, allegata a richiesta al numero di maggio della rivista, basata proprio su questo concetto: ...

In Italia una migrazione medica : in viaggio ogni anno per curarsi quasi un milione e mezzo di persone : Una piccola migrazione medica, quella che vede spostarsi ogni anno quasi un milione e mezzo di persone attraversare l’Italia, accompagnati dai parenti, per sottoporsi a cure mediche e chirurgiche. A renderlo noto, in occasione della campagna sms solidale è l’associazione CasAmica onlus che da oltre 30 anni accoglie e assiste i “pendolari della Salute”, ovvero i malati costretti a spostarsi in città diverse dalla propria per sottoporsi a cure ...

Benzina - Coldiretti : stangata su 6 - 5 mln Italiani in viaggio : ...sui mercati petroliferi internazionali.L'aumento non solo colpisce il turismo nel grande esodo dei ponti di primavera ma - sottolinea la Coldiretti - è destinato a contagiare l'intera economia. Se ...

Benzina - Coldiretti : “Vera e propria stangata sui 6 - 5 milioni di Italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile” : Con il caro-Benzina arriva una vera e propria stangata sui 6,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile, con i prezzi alla pompa che sulle autostrade arrivano anche a superare i 2 euro al litro. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i rincari dei prezzi dei carburanti legati alle tensioni scatenate dalla questione Usa/Iran sui mercati petroliferi internazionali. L’aumento non solo colpisce il turismo nel grande esodo ...

Turismo - Pasqua d'oro : tra feste e ponti in viaggio oltre 21 milioni di Italiani : Turismo, SETTORE STRATEGICO PER L'ECONOMIA - Soddisfatto, ovviamente, il Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: "Malgrado le difficoltà congiunturali, il nostro Turismo continua a produrre ...

Ponte del 25 aprile - 9 - 1 milioni di Italiani in viaggio : 9,1 milioni di italiani in movimento per il Ponte del 25 aprile , che quest'anno è caduto vicinissimo alle festività pasquali. E' quanto rivela Federalberghi sulla base di una indagine relativa al ...

Italia - viaggio nella bellezza : il Gran Sasso e le genti d’Abruzzo : “Quand’io fuoi sopra la sommità, mirand’all’intorno, pareva che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi Monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo. Addunque questo monte è veramente il più alto [..] di tutti i monti d’Italia perché sendo alla cima si vede il Mare Adriatico, il Ionico, et il Tirreno.” Con queste parole scritte nel 1573, Francesco De Marchi, ci racconta il momento in cui, dopo una lunga e difficile scalata, ...