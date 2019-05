Italia-Svezia hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Curling - Mondiali 2019 : l’Italia perde a testa alta con la Svezia e si giocherà tutto contro la Scozia : Turno pomeridiano dei Mondiali 2019 di Curling, in corso di svolgimento a Lethbridge, Canada, quanto mai vibrante e importante ai fini del passaggio del turno. L’Italia, dopo un match combattutissimo, cede 7-4 contro la formidabile Svezia, ma dimostra di essere una Nazionale di primo livello. A questo punto per i nostri tutto si deciderà nel cuore della notte italiana (dalle ore 3.00) contro la Scozia per agguantare una qualificazione ai ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia cede 4-7 contro la Svezia ma si fa onore : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Svezia 4-6 dopo nove end! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Svezia 4-4 dopo otto end! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Svezia 3-4 dopo sette end : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Svezia 3-2 dopo cinque end : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

LIVE Italia-Svezia curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri sognano l’impresa contro il fenomeno Edin : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio per affrontare i fortissimi svedesi, in una sfida di capitale importanza per quanto riguarda le nostre chance di raggiungere una scintillante qualificazione ai playoff. L’Italia, infatti, si colloca al quarto posto della graduatoria generale dopo ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia sola al comando - Svizzera batte Giappone - Italia quinta e in corsa per i playoff! : La Svezia guida in solitaria la classifica dei Mondiali 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). I detentori del titolo hanno sconfitto il fanalino di coda Corea del Sud per 7-5, hanno infilato il nono successo nella rassegna iridata e ora guardano tutti dall’alto in basso. Gli scandinavi sono anche i primi qualificati ai playoff e ora puntano all’accesso diretto alle semifinali (riservato alle prime ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Svizzera agganciano il Giappone in testa - Italia sesta e in corsa per i playoff : Svezia e Svizzera hanno agganciato il Giappone in testa alla classifica dei Mondiali 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge (Canada). Le tre formazioni hanno vinto sette delle otto partite disputate e proseguono così la propria cavalcata senza apparenti difficoltà. Nella sessione che si è disputata nella tarda serata Italiana, gli elvetici hanno demolito la Corea del Sud per 11-2 (addirittura sei punti segnati nel quinto ...

Curling - Mondiali 2019 : Italia-Russia 5-3. Vincono anche Svezia - Giappone e Scozia : Nella notte l’Italia del Curling ha centrato la quarta vittoria nel round robin dei Mondiali in corso di svolgimento in Canada: gli azzurri, al termine di una sfida tirata, hanno piegato la Russia per 5-3, marcando i due punti decisivi nell’ultimo end, grazie all’ultima stone a disposizione. Partita molto tattica, il primo punto lo segnano gli azzurri nel secondo end, subendo però l’immediato 2-1 dei russi. Controsorpasso ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Canada favoriti - USA per una magia - l’Italia ci prova. Spettacolo a Lethbridge : Ormai è tutto pronto all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) per i Mondiali 2019 di Curling maschile che andranno in scena da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile. Nello Stato dell’Alberta si disputerà la 60^ edizione della rassegna iridata a cui parteciperanno 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali: si affronteranno tra di loro in un serratissimo round robin, le prime due classificate accederanno ...

