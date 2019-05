Internazionali Italia di Tennis Roma 2019 al via su Sky Sport

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il tabellone di Rafael Nadal. Da Federer alle rivincite con Thiem - Fognini e Tsitsipas : Rafael Nadal non ha ancora vinto un torneo sulla terra rossa. Sembra incredibile, ma il numero due del mondo si presenta agli Internazionali d’Italia dopo aver mancato il successo a Montecarlo, Barcellona e Madrid. Una clamorosa ed inaspettata serie negativa per colui che è stato il dominatore assoluto su questa superficie nelle scorse stagioni. Tre ko tutti in semifinale. Si parte da Montecarlo contro Fabio Fognini, poi è il turno di ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : il baby azzurro cerca il colpaccio : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone Fognini. Le sue chance di entrare subito tra i top 10 : Gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma saranno una tappa importantissima verso la possibile entrata tra i primi dieci del mondo di Fabio Fognini. Per il numero uno italiano, attualmente 12° nella classifica mondiale, non sarà un’impresa facile. Al primo turno incontrerà il francese Jo-Wilfried Tsonga, contro il quale ha perso quattro volte su cinque, ma l’ultima risale a tre anni fa. Da allora molte cose sono cambiate: Fognini è in ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : primo turno complicatissimo per l’idolo di casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? Si tratta del primo confronto tra i due ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il programma di oggi (domenica 12 maggio). Orari - ordine di gioco - tv e streaming : Il grande giorno è finalmente arrivato: gli Internazionali d’Italia di tennis scatteranno ufficialmente oggi con i primi cinque match del torneo maschile. Subito in campo tre italiani: sul Centrale il terzo match dalle ore 11.00 vedrà Jannik Sinner opposto allo statunitense Steve Johnson, mentre a seguire Andreas Seppi affronterà l’iberico Roberto Bautista Agut. Sul Grandstand il secondo match dalle ore 11.00 vedrà Matteo Berrettini ...

Tennis - Internazionali BNL d’Italia : oltre 100 ore di diretta su Sky : La stagione Tennistica entra nel vivo e si prepara per uno degli eventi più attesi dell’anno. Su Sky Sport, da domani, domenica 12, a domenica 19 maggio, in diretta da Roma appuntamento con il meglio del Tennis mondiale maschile per la 76esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, il cui titolo è detenuto dallo spagnolo Rafael […] L'articolo Tennis, Internazionali BNL d’Italia: oltre 100 ore di diretta su Sky è stato ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv di domenica 12 maggio. Gli azzurri in campo al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia di tennis scatteranno ufficialmente domani con i primi cinque match del torneo maschile: subito in campo tre italiani: sul Centrale il terzo match vedrà Jannik Sinner opposto allo statunitense Steve Johnson, mentre a seguire Andreas Seppi affronterà l’iberico Roberto Bautista Agut. Sul Grandstand il secondo match di giornata vedrà Matteo Berrettini sfidare il francese Lucas Pouille. Gli incontri saranno ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : primo turno qualificazioni femminili. Tra le azzurre avanza Cristiana Ferrando : Prima delle due giornate riservate alle qualificazioni del torneo WTA Premier 5 di Roma: il tabellone principale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis scatterà lunedì 13 maggio, mentre domani si assegneranno gli ultimi otto posti liberi nel main draw. Oggi infatti si sono giocati i match del primo turno del tabellone cadetto. In casa Italia delle wild card assegnate tramite le pre-qualificazioni sopravvive ...

Roger Federer ha detto che parteciperà agli Internazionali d’Italia : Il tennista svizzero Roger Federer, numero 3 al mondo nella classifica ATP e uno dei più forti di sempre, ha detto che parteciperà agli Internazionali d’Italia, il più importante torneo di tennis italiano, iniziato oggi a Roma. Federer ha annunciato

Internazionali d’Italia – Federer spiazza tutti - sui social il suo annuncio ufficiale [VIDEO] : Federer ha preso la sua decisione: sui social l’annuncio ufficiale sulla sua presenza agli Internazionali d’Italia Roger Federer aveva detto che avrebbe deciso nel weekend, se partecipare o meno agli Internazionali d’Italia, dopo l’eliminazione di ieri dal torneo ATP di Madrid per mano di Thiem. A meno di 24 ore dalla sua ultima partita nella capitale spagnola, il tennista svizzero ha spiazzato tutti con un annuncio ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Angelo Binaghi : “Non siamo preoccupati per l’eventuale forfait di Federer” : Il giorno dopo il sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di tennis, a tenere banco, in campo maschile, è l’eventuale ritiro, a main draw compilato, dell’elvetico Roger Federer che, dopo l’eliminazioni e di ieri a Madrid, non ha ancora deciso se prendere parte al Masters 1000 italiano. Sulla questione interviene il presidente della Federtennis, Angelo Binghi, che sottolinea come anche ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone maschile. Possibile quarto di finale tra Nadal e Thiem : E’ ormai tempo di Internazionali d’Italia al Foro italico di Roma. Quest’anno andrà in scena la 76esima edizione del torneo tennistico più importante del nostro paese, con alcune prime partite di primo turno che si disputeranno già domani. Analizzando il tabellone maschile cominciamo col dire che i quarti di finale, puramente teorici, tra le prime otto teste di serie che usufruiranno di un bye al primo turno, saranno questi, dall’alto in basso ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il tabellone delle qualificazioni. Presenti 8 azzurri : Cominciano oggi le qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019, quinto Masters 1000 dell’anno, sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sui campi della parte più densa di sport della Capitale saranno otto gli azzurri a cercare di entrare nel tabellone principale, equamente divisi tra uomini e donne. In particolare, nel settore maschile ci provano Lorenzo Musetti, Riccardo Balzerani, Jacopo Berrettini (fratello di Matteo) e ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone azzurri. Fabio Fognini e Berrettini se la giocano - non fortunato Cecchinato : Sono ben sette gli italiani presenti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2019, quinto Masters 1000 della stagione tennistica e ultimo sulla terra rossa. Da Fabio Fognini ad Andrea Basso, andiamo a vedere tutto ciò che ci si può attendere dagli azzurri in questa edizione del torneo che si disputa sui campi del Foro Italico. Fabio Fognini Il ligure, che da lunedì sarà numero 11 del mondo, ritrova Jo-Wilfried Tsonga, antico ...