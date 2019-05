Internazionali d’Italia Roma 2019 | Jannik Sinner SHOW! Talento e carattere | sconfitto

Internazionali d’Italia – Jannick Sinner fa innamorare Roma! Il giovane azzurro rimonta e batte Johnson : Jannik Sinner batte Steve Johnson all’esordio negli Internazionali d’Italia: il giovane tennista azzurro trionfa in rimonta il suo primo match nel Masters 1000 romano Probabilmente non si scopre oggi, chi lo ha seguito in queste settimane lo sa bene, ma una vittoria in un Masters 1000, a 17 anni, deve pur voler dire qualcosa. Dunque ci vogliamo sbilanciare: il tennis italiano ha una nuova, talentuosa, stellina. Jannik Sinner fa innamorare ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : un set pari - il californiano conduce 5-4 nel terzo - l’altoatesino ha recuperato il break di svantaggio! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : un set pari - il californiano conduce 5-2 con un break nel terzo

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : un set pari - il californiano conduce 4-1 con un break nel terzo

Tennis - qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Cristiana Ferrando esce di scena nel turno decisivo. Vince Mona Barthel in due set : Si conclude nel turno decisivo delle qualificazioni il sogno di Cristiana Ferrando (n.455 del mondo) di staccare il biglietto per il main draw degli Internazionali d’Italia 2019 di Tennis. Sulla terra rossa romana, l’azzurra è stata sconfitta dalla più quotata tedesca Mona Barthel (n.88 WTA) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match nel quale l’italian ha pagato a caro prezzo le incertezze in ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : un set pari - il californiano conduce 2-1 nel terzo

Internazionali d’Italia – Berrettini super all’esordio : Pouille spazzato via in due set : Matteo Berrettini trionfa all’esordio negli Internazionali d’Italia: il tennista italiano supera Lucas Pouille in due set Esordio positivo per Matteo Berrettini negli Internazionali d’Italia. Il tennista tricolore, sospinto dal pubblico di Roma, ha letteralmente spazzato via il francese Lucas Pouille, numero 28 del ranking mondiale maschile, in 1 ora e 17 minuti. La sfida, iniziata in ritardo a causa della pioggia che si è abbattuta su ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Filippo Baldi non riesce ad accedere al main draw - vince Taylor Fritz : Si ferma nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni il cammino di Filippo Baldi nel tabellone cadetto degli Internazionali d’Italia 2019: l’azzurro, che aveva ricevuto un invito dopo le pre-qualificazioni, oggi viene sconfitto per 6-4 6-3 dallo statunitense Taylor Harry Fritz, numero 7 del seeding, in un’ora e diciotto minuti di gioco. Nel primo set ad essere decisivo è il primo gioco, nel quale Baldi cede il servizio a ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 6-1 per il californiano nel primo set - 6-1 per l'altoatesino nel secondo!

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 5-4 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : Pouille lotta ma Berrettini può chiudere il match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 3-2 - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : conferma il break l'italiano ma il francese resta attaccato al match!

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 2-1 - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : break immediato del romano! Berrettini ingiocabile quest'oggi

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : l'italiano domina e vince il primo set!

LIVE Berrettini-Pouille 3-2 - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : l'italiano prova la fuga ma il francese lo contiene!