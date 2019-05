Infortunio Bonucci | il centrale salta Roma-Juve | le ultimissime

Infortunio Bonucci - il difensore out contro la Roma : i convocati : Infortunio Bonucci – Infortunio in casa Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma , non disputerà la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A il difensore Leonardo Bonucci , il calciatore rimarrà a Torino dopo aver rimediato una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. Ecco l’elenco dei convocati : Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (2 aprile) : Cagliari-Juventus 0-2 - decidono Bonucci e Kean. Milan-Udinese 1-1 - Infortunio Donnarumma : oggi si sono disputati due anticipi validi per la 30^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus si è imposta a Cagliari per 2-0 e si è portata nuovamente a +18 sul Napoli che domani affronterà l’Empoli, ormai la conquista matematica dello scudetto è sempre più vicina per i Campioni d’Italia. Massimiliano Allegri ha optato per un 3-5-2 con Kean e Bernardeschi in attacco supportati da De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi e Alex ...