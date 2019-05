In Spagna uno scivolo di 38 metri è stato chiuso un giorno dopo l’apertura perché ci sono

F1 - qualifiche GP Spagna 2019 : Mercedes grande favorita ma quel gran giro di Leclerc in FP2 ha aperto uno spiraglio : Le prove libere del venerdì del GP di Spagna 2019 sembrano confermare la situazione offerta dai primi quattro round del Mondiale: la SF-90 riesce ad essere parecchio competitiva nei grandi curvoni, è la più performante sul dritto ma la stretta finestra di funzionamento ottimale degli pneumatici limita in maniera pesantissima questa monoposto e consente invece alla scuderia tedesca, decisamente meno rigida, di guadagnare un margine enorme in ogni ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming : dove vedere Gran Premio Spagna Formula Uno Tv streaming. La Formula Uno è giunta al suo quinto appuntamento stagionale, in programma in Spagna, a Barcellona, dove la Ferrari sarà chiamata a dimostrare di essere riuscita a rimediare ai problemi di affidabilità messi in mostra nelle gare precedenti. La Mercedes, protagonista con ben quattro doppiette in […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming è ...

MotoGP Spagna - orgoglio Quartararo : "Qualcuno diceva che ero troppo giovane..." : Fabio Quartararo si gode la prima pole della carriera in MotoGP: "È qualcosa di incredibile - ha detto il francese della Yamaha Petronas, che è diventato il più giovane poleman della storia battendo ...

Formula uno - la Ferrari fa quadrato dopo Baku : ma in Spagna sarà vietato sbagliare : dopo quattro gran premi dominati dalla Mercedes la domanda 'il mondiale è già finito?' è oggettivamente legittima e in fondo, nel mondo più tecnologico che c'è, una risposta con i se e con i ma, in ...