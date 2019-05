Immigrato tenta di stuprare una 62enne Salvini | Castrazione chimica e clandestini

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Giovanna Stella Un nigeriano ha aggredito eto di violentare una donna di 62 anni. La vittima fortunatamente è riuscita a scappare. E ora l'verrà espulso Un richiedente asilo nigeriano di 23 anni è stato fermato dai carabinieri di Pavia. Il motivo? Ha aggredito una donna italiana e hato di violentarla. Per fortuna, la vittima è riuscita a scappare, rimediando alcuni graffi al polso, un labbro tumefatto e un grosso spavento. La donna, infatti, si trova ancora in stato di choc dopo la violenza subita. L'accusa nei confronti del nigeriano è di violenza sessuale. La vittima hae al momento dei terribili fatti accaduti ieri era a piedi in via Roma a Gropello Cairoli (Pavia). All'improvviso un giovane le si è avvicinato, ha provato un approccio amichevole, ma lei ha proseguito per la sua strada. Irritato, l'ha iniziato a seguirla facendo ...

