Il vaso di fiori di Van Huysum rubato dai nazisti tornerà in Italia | annuncia

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) "Nei giorni di inaugurazione della Biennale Arte 2019 a Venezia, ho incontrato la mia omologa tedesca Michelle Muntefering. Confermata la disponibilità a far rientrare inil "di" di Vandaiagli Uffizi, e collaborazione per #Raffaello2020". Così in un tweet il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli al termine di un appuntamento legato alle premiazioni della Biennale di Venezia. Il ministro Bonisoli, in occasione dell'inaugurazione della Biennale d'Arte Venezia 2019, ha partecipato infatti ad alcuni incontri bilaterali con omologhi stranieri: tra questi, la ministra di Stato tedesca per le politica estera culturale, Michelle Muntefering, con la quale, Bonisoli ha colto l'occasione per riaffermare l'auspiciono che il quadro 'Ildi' del pittore ...

AlfonsoBonafede : “Il vaso di fiori” appartiene all’Italia, dobbiamo riportarlo agli Uffizi. Grazie ad @BonisoliAlberto per l’impegno… - BonisoliAlberto : Nei giorni di inaugurazione della #BiennaleArte2019 a Venezia, ho incontrato la mia omologa tedesca… - OttaviDeborah : RT @AlfonsoBonafede: “Il vaso di fiori” appartiene all’Italia, dobbiamo riportarlo agli Uffizi. Grazie ad @BonisoliAlberto per l’impegno, i… -