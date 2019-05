Il Resto del Carlino | “A Ferrara | Napoli con tante assenze ma sempre stellare! Spal

Salvini si “prende” i porti - dl Sicurezza Bis pResto in Cdm. Di Maio deluso : Lo schema di decreto legge presentato ieri da Matteo Salvini da' nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di Maio. Nello schema del 'decreto Sicurezza bis', e' previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso Salvini. Ma c'e' di piu': sono previste multe ...

Napoli è piegata dalla camorra. Ma l’arResto del killer di Noemi ci insegna cosa sia la credibilità : Li avete visti bene nelle foto, nelle immagini dei Tg, i fratelli Armando e Antonio Del Re accusati a vario titolo di aver fatto quasi una strage in piazza Nazionale a Napoli dove è rimasta ferita la piccola Noemi di appena 4 anni? Lo studioso Cesare Lombroso ci avrebbe scritto un’enciclopedia. Guardateli bene negli occhi, fissateli. C’è un vuoto assoluto, il non essere nulla, l’assenza totale di una pur minima, residuale ...

Il sorriso degli agenti per l'arResto dell'uomo che ha sparato a Noemi : La polizia di Napoli fa il tifo per Noemi. Una foto pubblicata dal profilo della Questura partenopea mostra il sorriso degli agenti dopo l’arresto del presunto killer che ha sparato a Noemi.Nello scatto, la squadra mobile e la squadra omicidi appaiono in posa con il questore Antonio De Iesu, che si è congratulato con i suoi uomini per gli arresti dei presunti responsabili dell’agguato in piazza Nazionale, Armando e Antonio Del ...

Diana Del Bufalo pResto in prima serata con un programma musicale : Diana Del Bufalo su Rai 2 con un programma dedicato ai tormentoni estivi Diana Del Bufalo il prossimo luglio debutterà nel ruolo di conduttrice su Raidue con un programma musicale dedicato alle canzoni che hanno segnato le estati italiane, i cosiddetti tormentoni. Tormentoni a cui Carlo Freccero, nuovo direttore del secondo canale, ha voluto dedicare […] L'articolo Diana Del Bufalo presto in prima serata con un programma musicale proviene ...

Battuta d'arResto nella ripresa della produzione industriale italiana : Milano. La ripresa della produzione industriale dell'Italia, registrata nei primi due mesi dell'anno, subisce una Battuta d'arresto. Secondo i dati diffusi dall'Istat stamattina, il dato è calato nel mese di marzo (-0,9 per cento), ma nonostante questo l'andamento del primo trimestre 2019 risulta co

Piazza Affari in rally fa meglio del Resto d'Europa : Giornata tonica per Piazza Affari , che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Il sentiment degli investitori per il momento positivo dipenderà tuttavia dall'evoluzione nei ...

Vittoria - controlli antidroga della Polizia in piazza Manin : scatta arResto : Ancora controlli della Polizia in piazza Manin a Vittoria. Durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un uomo che si dava alla fuga. E' stato bloccato e sottoposto a perquisizione. I ...

Feudi di San Gregorio tra le aziende top della Campania - Capaldo : 'Marennà riaprirà pResto' : Sono 50 le imprese campane che giovedì 2 maggio a Napoli a Città della Scienza sono state insignite del Premio Industria Felix: 40 Alte Onorificenze di Bilancio per chi ha registrato le migliori performance gestionali e 10 Menzioni di Bilancio per chi, invece, ha ...

Frankie Hi-Nrg Mc racconta “il rap e tutto il Resto” : “Cosa odio dell’hip-hop? L’onnipresente mancanza di rispetto per le donne - l’omofobia” : “Guagliu’ io faccio la mia cosa, sappiatelo. Non è un cautelarmi ma un avvisare.”, così Francesco Di Gesù alias Frankie Hi-Nrg Mc spiega la foto di Damiano Andreotti che lo ritrae, con le mani in alto, sulla copertina del suo primo libro, “Faccio la mia cosa” (Mondadori), il cui sottotitolo è: “Il rap e tutto il resto”. E “Faccio la mia cosa” è anche il titolo di una canzone contenuta nel suo primo album, Verba manent (BMG, 1993). “Sintetizza ...

Delitto Meredith Kercher - Amanda Knox tornerà pResto in Italia : ecco perché : Amanda Knox sta per sbarcare in Italia. Ha infatti accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno . La giovane ...

Giù la borsa di Tokyo. Senza direzione il Resto dell'Asia : Seduta debole per la borsa di Tokyo , che rimasta chiusa ieri, 6 maggio 2019, per festività recupera oggi le pesanti flessioni registrate sui mercati finanziari per l' acuirsi delle tensioni ...

Il Paradiso delle signore - trame ultima settimana : l’arResto di Oscar - Luciano in ospedale : Nuovo appuntamento con la soap opera “Il Paradiso delle signore” con protagonisti Alessandro Tersigni, Gloria Radulescu, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, e altri attori. Le avventure dello sceneggiato co-prodotto da Rai Fiction e da Aurora Tv grazie agli ottimi ascolti ottenuti, sono state rinnovate per una nuova stagione televisiva. La prossima settimana si scoprirà se ci sarà un lieto fine per i personaggi. Il perfido Oscar Bacchini pagherà ...

Samsung e LG pResto abbandoneranno la Corea del Sud per la produzione di smartphone : Il mercato Coreano è stato uno di quelli leader nella produzione di smartphone, grazie colossi come Samsung e LG ma ora entrambe hanno deciso di cambiare politica L'articolo Samsung e LG presto abbandoneranno la Corea del Sud per la produzione di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Marco Leonardi : il sogno da realizzare dopo l’arResto del padre : Marco Leonardi lavoro: cosa vuole fare dopo Ballando con le Stelle dopo la popolarità acquisita a Ballando con le Stelle 2019 Marco Leonardi ha un grande sogno da realizzare. Quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e più precisamente nell’ambito musicale. Lanciato da Youtube poco più che dodicenne, oggi Marco spera di diventare […] L'articolo Marco Leonardi: il sogno da realizzare dopo l’arresto del padre ...