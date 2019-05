Il partito della Brexit vola al 29% Voto Uk | tracollo di Tory e laburisti

Venezia : partito il Treno della Salute di Medici con l'Africa Cuamm (2) : (AdnKronos) - I vagoni del Treno della Salute hanno, infatti, funzioni diverse: in uno il Cuamm, prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della Salute delle popolazioni africane, sensibilizza sulle tematiche dell’emerge

Venezia : partito il Treno della Salute di Medici con l'Africa Cuamm : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Un esempio di come due servizi pubblici essenziali, quali i trasporti e la sanità, possano integrarsi, fornendo ai cittadini un’occasione di grande utilità per occuparsi della propria Salute ma anche di quella di chi vive in condizioni di estremo bisogno, facendo del b

Repubblica Ceca : partito democratico civico rimuove Klaus Jr. da commissione Scienza della Camera : Praga, 18 apr 10:19 -, Agenzia Nova, - Il Partito democratico civico, Ods, ha rimosso il suo ex membro Vaclav Klaus Jr. dalla presidenza della commissione per Scienza, educazione,..., Vap,

Il "partito del Pil" benedice la Meloni : da Confindustria a Coldiretti - il mondo produttivo accorre all'evento della leader di FdI : Imprenditori e presidenti di associazioni di categoria, da Confindustria a Coldiretti: in altre parole quell'agglomerato mediaticamente noto come "il partito del Pil" è presente e "benedice" Giorgia Meloni. Ci sono tutti al convegno organizzato a Palazzo Santa Chiara a Roma dal gruppo parlamentare della Camera di Fratelli d'Italia: Vincenzo Boccia, leader di Confindustria, Maurizio Casasco presidente di Confapi, Massimiliano Giansanti ...

Gran Bretagna - Farage torna in campo con il partito della Brexit : A pronunciarla, in vista della sempre pi probabile partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee di fine maggio, il tribuno Nigel Farage , tornato da leader nell agone della politica, che oggi ...

#Toscanasostenibile - partito il percorso per la redazione della strategia della sostenibilità : Il presidente della Toscana Enrico Rossi si è detto convinto che la combinazione di scienza, tecnica, tutela sociale e governo democratico dei processi possa produrre proposte valide per il futuro ...

Omicidio di Alghero - arrestato un amico della vittima. "Colpo partito per errore" : Forse un gioco finito male dietro la morte di Alberto Melone , un colpo partito per errore , questo avrebbe confessato Lukas Saba , il 18enne accusato dell'Omicidio del coetaneo. Melone è stato ucciso ...

Isernia - l'attesa è finita : partito il restyling della villa comunale : Il progetto da 190mila euro prevede una serie di interventi che consentiranno di rendere pienamente fruibile il parco verde al centro della città Isernia. l'attesa è finita: sono partiti ieri mattina ...

In Thailandia i risultati preliminari indicano una vittoria del partito a favore della giunta militare : In Thailandia si sono tenute oggi le prime elezioni politiche dopo il colpo di stato del 2014. Secondo i risultati preliminari, che secondo Associated Press si basano sull’89 per cento delle schede, le elezioni sono state vinte dal partito Palang

Formazione politica dei futuri quadri dirigenti territoriali : anche a Lecce una sede della scuola di partito della Lega