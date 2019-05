Il Napoli ha avuto l’ennesima conferma della bravura di Meret

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) Tra andata e ritorno,ha tolto quattro punti alla Spal. Capita spesso così. Già all’andata, il portiere friulano aveva compiuto un prodigio nel finale su calcio d’angolo. E aveva difeso l’1-0. Questa sera,ha compiuto la partita che ha consentito aldi tenere il risultato sul 2-1 e quindi di ottenere la terza vittoria consecutiva. Due parate importanti nel finale, decisive. Anche in precedenza, ha compiuto una parata su colpo di testa di Floccari e una bella deviazione su diagonale rasoterra di Antenucci (ma in quel caso era stata fischiato fuorigioco). Il compito del portiere è parare. Va comunque detto chesidomenica dopo domenica un ottimo portiere. Ovviamente, anche lui in questa stagione hai suoi passaggi a vuoto. Soprattutto, ci sono stati due errori. O comunque un errore e un intervento che fa discutere. L’errore è ...

