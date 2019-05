Il mito del cadavere nell’automobile e il ritorno del sacrificio umano nella storia

Velasco - il mito del volley italiano annuncia l addio 'Non volevo aspettare il declino' : Ricco anche il suo palmares da ct azzurro: due Mondiali, tre Europei, 5 World League, una Coppa del Mondo e poi l'argento olimpico ad Atlanta '96.

Velasco - il mito del volley italiano annuncia l'addio : A metà anni ottanta Julio ha preso per mano una squadra ed una società e l'ha fatta divenire una leggenda indelebile nella storia dello sport e ha fatto si che oggi, Modena, sia unanimemente ...

È successo in TV - 10 maggio 2007 : rivive il mito del Piper su Canale 5 : Anno 1965, a Roma nasceva il Piper, monumento pop degli anni '60 nonché un momento importante nel cambiamento del costume italiano che consentì ai giovani di entrare a far parte da protagonisti della ribalta sociologica e di iniziare soprattutto a contare, ad esistere a prendere coscienza. Il luogo cult è l'ispirazione giusta per portare in prima serata su Canale 5 un film che in qualche modo fa rivivere il decennio con il titolo che prende ...

XXIV Festival della Malvasia "Tra mito e Scienza" : Informazioni di geolocalizzazione: 44°42'48'N, 10° 13'39' E 24° Festival della Malvasia - Premio Cosèta d'Or "Tra Mito e Scienza" Sala Baganza, 17-18-19 maggio 2019 Programma di VENERDÌ 17 MAGGIO ...

Dagli scandali per i soldi al mito della purezza. Appunti sulla sfiducia nella politica : Milano. Perdere la fiducia è un processo lungo o breve? Basta un attimo, una parola, un evento, una verità o ci vuole tempo, ci si allontana lenti ma costanti fino a che sfiducia e indifferenza coincidono? Gli inglesi, che hanno perso fiducia in tutto, politici, partiti, istituzioni (si salvano solt

Champions League - il Tottenham nel mito : da 0-2 a 3-2 al 95' in casa dell'Ajax. finale contro il Liverpool : L'impresa dell'anno è del Tottenham: gli inglesi vincono 3-2 al 95' in casa dell'Ajax dopo essere stati in svantaggio 2-0, ribaltano lo 0-1 dell'andata e si qualificano per la finale di Champions League di Madrid dove sfideranno il Liverpool in un pazzesco derby britannico. Semplicemente clamorosa l

Domus Aurea - riscoperta la Sala della Sfinge : “Qui si respira il mito degli anni di Nerone” : Erano duemila anni che nessun occhio umano posava gli occhi sugli affreschi della “Sala della Sfinge”. Oggi, grazie agli archeologi, agli architetti e ai restauratori del Parco archeologico del Colosseo, sono tornati alla luce. La stanza ritrovata si aggiunge alla Domus Aurea, l’immensa residenza urbana che Nerone edificò a Roma dopo l’incendio del 64 d.C., ed è stata denominata così per via di uno degli affreschi al suo ...

"Ridicoli" : così la stampa spagnola affossa il mito infranto del Barcellona : “EL MAYOR RIDICULO DE LA HISTORIA”. Tutto Maiuscolo. “Sport” il quotidiano catalano, che è un po' un house organ del club blaugrana, ha un titolo di copertina durissimo per la squadra del cuore. “Il Barça scrive la pagina più nera… Roma non era un sogno: storica disfatta del Barça ad Anfield”. Tornando col pensiero all'incubo di Roma 2018, quando Messi e compagni si mangiarono il 4-1 dell'andata in casa perdendo 3-0 all'Olimpico. E sottolinea: ...

Nuoto – Brutte notizie per Paltrinieri : problemi al gomito per l’azzurro - entità dell’infortunio e tempi di recupero : Infortunio al gomito destro e due settimane di stop per Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico dei 1500 stile libero salterà ritiro in altura di Flagstaff Il campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri ha riportato una distorsione del gomito destro da iperestensione al momento del tocco vincente sul tabellone della 5 chilometri, a Miami. Previste due settimane di riposo e fisioterapia di recupero. L’infortunio ...

Dg Torino : 'Juve lascia pochi punti in casa. Superga? Ricordo del mito' : ...della tragedia di Superga? Intanto è il Ricordo di una squadra che non è stata solo eccezionale dal punto di vista sportivo ma è stato l'esempio per tutti i giovani e l'orgoglio non solo del mondo ...

24° Festival della Malvasia "Tra mito e Scienza" - : Dalla terra, dove maturano i filari, alla Luna, conquistata dall'uomo smezzo secolo fa, che con le sue fasi ci dà il buon vino. E ancor più su, fino a rimirar le stelle. Il XXIV Festival della ...

Leonardo oltre il mito delle invenzioni - è un modello per la scienza : In un'epoca in cui la scienza non esisteva ancora, l'osservazione e la curiosità erano gli unici strumenti per cogliere somiglianze tra fenomeni apparentemente lontani, come i vortici dell'acqua e i ...

Ayrton Senna - 25 anni dopo : più che un pilota - una visione del mondo. Il mito raccontato attraverso 5 gare simbolo : Per Niki Lauda è “il più grande pilota mai esistito”. Per Michael Schumacher l’unico che ne ha svelato il lato più emotivo: a Monza nel settembre 2000, quando ha eguagliato le sue 41 vittorie. Per una nazione intera, il Brasile, la personificazione del riscatto tramutato in tre titoli mondiali. Più che un pilota, una visione del mondo che travalica il confine della Formula 1 e delle quattro ruote. Ancora oggi, a distanza di 25 anni dalla ...