Il gesto di Ronaldo a Florenzi fa discutere | Auriemma e Telese furiosi a Tiki Taka

Notizie del giorno – Stop per aritmia a un giocatore della Juve - il clamoroso gesto di Ronaldo e la rissa di un ex Genoa : Stop PER aritmia AD UN CALCIATORE della Juve – Dopo il caso Khedira, un altro giocatore della Juventus si ferma per un’aritmia cardiaca. A darne conferma è la stessa società bianconera sul proprio sito ufficiale. Si tratta del 18enne Nicolò Fagioli, trequartista molto promettente in forza alla squadra Primavera e nel giro delle nazionali giovanili italiane. (APRI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA E LEGGERE LA NOTA ...

Juventus – Il video di Cristiano Ronaldo impazza sui social - Allegri giustifica il gesto di CR7 : “è deluso” : Il video della reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta contro l’Ajax spopola sul web: l’opinione di Massimiliano Allegri A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League è spuntato sui social un video rimasto finora inedito. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la ...

Ajax-Juve - il bambino guarda Cristiano Ronaldo : il gesto del portoghese fa il giro del Web [VIDEO] : Bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo ieri sera, prima del calcio d’inizio dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Squadre che erano schierate per l’inno ufficiale della competizione, con i bambini che accompagnavano i calciatori. Ad un certo punto, il bambino sotto Bonucci si gira trovandosi di fianco il suo idolo CR7. Tutti noi siamo stati e forse lo siamo ancora quel bambino; abbiamo sognato ...

Cristiano Ronaldo elogia Zidane : Grande gestore di campioni : Queste le parole dette da Cristiano Ronaldo alla televisione francese RMC Sport 1 che, mercoledì 3 aprile alle 23:00, manderà in onda un documentario su Zidane. Ecco i convocati di Allegri per il ...

Ronaldo - maglie autografate ad un tifoso speciale : gran gesto di CR7 : Ronaldo – Ronaldo e la Juve sbarcano nel Golfo Persico grazie all’azienda CR7. Il portoghese amplia il raggio dei tifosi bianconeri in tutto il mondo e l’ultimo è il Principe del Bahrein. Leggi anche: Juventus-Empoli probabili formazioni, le ultimissimce: sorpresa Spinazzola Ronaldo, bel gesto! Khalid Bin Hamad al Khalifa, Principe del Bahrein, tramite la sua […] More

Ronaldo : dopo il gesto d'esulto durante la partita - oggi attesa la decisione della Uefa' : Il giorno della verità per Cristiano Ronaldo è arrivato. oggi infatti si riunisce la commissione disciplinare per decidere se punire il calciatore o meno dopo l’atteggiamento d’esultanza che ha mostrato nella partita contro l’Atletico, dove la Juve ha vinto 3 a 0. Il 'gestaccio' fatto dopo il gol verso le due curve non è proprio piaciuto tanto che ora le alternative che si trova davanti sono la squalifica per l’andata contro l’Ajax o una ...

Squalifica Ronaldo - è il giorno della verità : attesa per oggi la sentenza per il gesto contro l’Atletico Madrid : E’ il giorno della verità per Cristiano Ronaldo. Infatti, è attesa per oggi la sentenza della commissione disciplinare Uefa, dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid. Due le soluzioni possibili: una Squalifica per Ajax-Juventus o un’ammenda. Più probabile la seconda via, come successo con Simeone dopo l’esultanza dell’andata. Pavel Nedved, vice presidente bianconero, ha commentato: “Non penso che verrà ...

Juve - Emre Can difende Ronaldo : "Dopo il gesto di Simeone era autorizzato a rispondere" : Volevamo mandare un segnale al mondo, volevamo far sapere a tutti che ci siamo ancora. E ora vogliamo vincere la Champions'. Ecco perché Ronaldo rischia la squalifica in Champions Juve-Atletico ...

Luca Bruno : «Mi ha sorpreso non veder pubblicata in Italia la mia foto del gesto di Cristiano Ronaldo» : L’unica immagine che contiene la notizia C’è una fotografia, almeno noi ne abbiamo trovata soltanto una, che porta con sé la notizia del gesto provocatorio di Cristiano Ronaldo davanti ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine di Juventus-Atletico finita 3-0 in Champions. È la Champions che certifica la provocazione di Ronaldo nei confronti dei tifosi avversari. È con ogni probabilmente l’unica immagine che non si sofferma ...