Il finale di Lucifer 4 su Netflix divide i fan ma apre le porte alla quinta stagione | che

(Di domenica 12 maggio 2019) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER suldi4.Gli showrunners avevano promesso una quartapiù intima, intrisa di identità e dualismo, e così è stato.si è trovato diviso tra il Diavolo che era insieme a Eve, sua ex fiamma, e la brava persona che stava diventando accanto a Chloe.fine, il protagonista capisce che deve scendere a patti con se stesso, perdonare la sua natura ambivalente e conviverci.Quando dei demoni scappano dall'Inferno per convincerlo a tornare,si rifiuta. Quindi questi esseri mostruosi rapiscono il figlio di Linda e Amenadiel, un neonato metà angelo e metà umano che intendono proclamare nuovo re degli Inferi. A quel punto,si imbarca in una missione per recuperare il piccolo insieme a Eve, Maze e Amenadiel. Il protagonista, però, sa che i demoni, prima o poi torneranno sulla Terra e stavolta potrebbero ...

