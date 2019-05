Il farmaco che potrebbe costare 2 milioni di dollari

Diabete : nuovo farmaco per combattere la glicemia alta che riduce il rischio di insufficienza renale : Un nuovo farmaco contro il Diabete riesce a ridurre del 30% il rischio di insufficienza renale . Se non adeguatamente trattati, i pazienti che soffrono di glicemia alta corrono infatti un rischio maggiore di sviluppare gravi complicanze, fra le quali la malattia cardiovascolare e la nefropatia diabetica, che colpisce circa il 40% dei diabetici, percentuale che corrisponde a quasi 1,5 milioni di persone nel nostro Paese. La nefropatia diabetica è ...

Psoriasi : un nuovo farmaco potrebbe aiutare i 2 - 5 milioni di italiani che ne soffrono : La Psoriasi è una malattia davvero frequente che colpisce il 3% della popolazione mondiale e nel 10-20% dei casi può presentarsi in forma grave o medio grave. In Italia di questa patologia autoimmune, soffre circa il 3-4% della popolazione pari a circa 2,5 milioni di persone. “La Psoriasi – spiega Piergiacomo Calzavara Pinton, presidente della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente ...

Terapie farmacologiche in oncologia : Chemioterapia Per chemioterapia antineoplastica si intende la somministrazione di farmaci che contrastano la crescita del cancro, interferendo con i meccanismi di sopravvivenza e di moltiplicazione delle cellule tumorali. Tali farmaci sono somministrati per bocca, con infusioni endovenose, per via intramuscolare o sottocute con dosi, posologie e durata variabili in base alle caratteristiche del malato, allo stadio del tumore e alla situazione ...