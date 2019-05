Il concessionario del traforo del Gran Sasso | Costretti a chiuderlo Il Mit

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Il Mit ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per affrontare il nodo della chiusura deldel, che la società vorrebbe fare scattare dal prossimo 19 maggio. L’incontro dovrebbe servire a evitare la chiusura che, secondo quanto ribadiscono dal Mit, rappresenterebbe una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della società, concessionaria delle autostrada A24 e A25, che potrebbe portare alla “revoca immediata della concessione”, evocata ieri dal sottosegretario M5S Gianluca Vacca.Strada dei Parchi ha scritto il 5 aprile annunciando la decisione di chiudere ildele il Mit ha risposto il 10 aprile. Nella risposta, spiegano fonti della società, non emergerebbero obiezioni. In più non spetterebbero a Sdp gli ...

crotone24news : Crotone: picchiano un concessionario di auto e rubano una Fiat 500: La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini del… - Investireoggi : Acquisto auto con legge 104, il rifiuto del concessionario deve essere motivato -