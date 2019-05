ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) Sidi fatto oggi la. Ildi Sarri è ufficialmentea -26 dal City campione d’Inghilterra. Unain salita per la squadra londinese che dopo le numerose critiche è riuscito a trovare la serenità e la caparbietà di rimettersi in corsa. La partecipazione alla prossima Champions è stata archiviata in anticipo rispetto alla fine del campionato, ora ilè confermato. Non resta che mettere la testa a Baku e pensare alla finale di Europa League contro l’Arsenal. Il derby londinese si prospetta ricco di scintille. Dietro alsi classificano al 4°il Tottenham, finalista di Champions con il Liverpool e 5° l’Arsenal. L'articolo IlalladiilNapolista.

napolista : Il #Chelsea di #Sarri chiude con un terzo postola stagione di Premier e adesso non resta che giocarsi la finale di… - SSCNapoliNews : Il Chelsea chiude al terzo posto la stagione di Premier - corradone91 : Il #Liverpool perde la #PremierLeague con 97 punti e una sola sconfitta, proprio col #ManCity che chiude a +1. City… -