Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature

Il Traduttore di Google non rimpiazza i traduttori umani - Wikipedia ne sa qualcosa : Il Traduttore di Google non è la soluzione impeccabile per tradurre testi quando non si conosce la lingua con cui sono scritti, nonostante negli ultimi anni abbia fatto passi avanti. Lo dimostra quanto accaduto con Wikipedia, la celebre enciclopedia libera. Ha in linea 5,5 milioni di articoli in lingua inglese, solo 15 delle 301 edizioni disponibili ne hanno più di un milione. Per cercare di rimediare, a gennaio Google ha stretto una ...

Austria - cuoco italiano indagato per corruzione forse per colpa del traduttore di Google : Una vicenda curiosa, ma che potrebbe avere dei risvolti tutt'altro che piacevoli per l'uomo a cui è capitata, arriva dall'Austria, e precisamente da Innsbruck. Qui la scorsa estate venne fermato alla guida della sua automobile un cuoco di nazionalità italiana, il quale è residente in Alto Adige ma lavora appunto nel Paese confinante. Secondo quanto riportato sia dalla stampa Austriaca che da quella nostrana, il soggetto era alla guida in stato ...

“Io pago bene” : cuoco italiano risponde con Google Traduttore alla polizia austriaca e viene denunciato per corruzione : “Io pago bene” oppure “Io pago ben”? E’ il quesito del quale si sta occupando il tribunale di Innsbruck, in Austria, dove un cittadino italiano è imputato di tentata corruzione dopo esser stato fermato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, un cuoco originario del Sud Italia, come racconta il Tiroler Tageszeitung, la scorsa estate è stato trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua macchina durante un ...

Io pago bene! Cuoco italiano finisce nei guai per colpa di Google Traduttore : L'uomo, originario del Sud Italia, era stato fermato la scorsa estate in Tirolo per guida in stato di ebbrezza. Quando gli agenti gli hanno comunicato il ritiro della patente e una multa di 900 euro, lui ha dato una risposta che non è piaciuta alle autorità. Un Cuoco italiano, originario del sud Italia ma residente in Alto Adige, si è affidato a Google Translate per comunicare con i poliziotti d'oltre Brennero ed si trova ora a rispondere ...

Italiano nei guai per Google traduttore : BOLZANO, 8 MAG - "Io pago bene" oppure "Io pago ben"? E' il quesito del quale si sta occupando il tribunale di Innsbruck, in Austria, dove un cittadino Italiano è imputato di tentata corruzione. Il ...

Google Traduttore ha un bug che impedisce la traduzione istantanea tramite la fotocamera : Google Traduttore sta facendo parlare di sé per un bug: numerosi utenti non riescono a sfruttare la traduzione istantanea mediante la fotocamera. L'articolo Google Traduttore ha un bug che impedisce la traduzione istantanea tramite la fotocamera proviene da TuttoAndroid.