Giro d’Italia – Nibali e le prime scintille… verbali con Yates | “non mi sono offeso”

Bici - il Giro d’Italia spegne 110 candeline. La prima edizione : un freno per 15 chili. Metà dei partecipanti non arrivò mai : Costo: 100 lire, un operaio guadagnava due lire al giorno. Peso: 15 chili con rapporto fisso e un solo freno. A tampone che premeva sulla ruota anteriore. Erano queste le caratteristiche principali di una Bicicletta nel 1909. All’epoca il ciclismo, insieme alla scherma e il canottaggio, era lo sport più seguito in Italia. Il 13 maggio di 110 anni fa La Gazzetta dello Sport diede sostanza a quella passione per le due ruote dando vita alla ...

Giro d’Italia 2019 - Mikel Landa soffre d’allergia : il motivo della crisi durante la cronometro? : Mikel Landa ha incominciato il Giro d’Italia 2019 con qualche difficoltà di troppo, il capitano della Movistar si è presentato alla Corsa Rosa con grandi ambizioni ma ha faticato terribilmente durante la cronometro d’apertura pagando addirittura 1’07” di distacco da Primoz Roglic, 48” da Simon Yates e 44” da Vincenzo Nibali, 39” da Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo si era ritirato settimana ...

Giro d’Italia – Yates risponde a Nibali : “non rispetto i rivali? Ecco la verità” : Simon Yates risponde all’invito di Vincenzo Nibali di avere più rispetto per i suoi rivali al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2019 Il Giro d’Italia 2019 ha regalato subito grande spettacolo con la prima tappa, la cronometro svoltasi ieri a Bologna, che ha visto un ottimo Roglic trionfare davanti a Yates e Nibali. Lo Squalo dello Stretto ha disputato un’ottima cronometro, riuscendo a terminare con un ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di domani Vinci-Orbetello : paesi - comuni e province attraversati. Quando passa il Giro sotto casa tua? : La seconda tappa in linea del Giro d’Italia 2019 andrà in scena nella giornata di domani, lunedì 13 maggio. La terza frazione della 102a edizione della Corsa Rosa porterà il gruppo da Vinci ad Orbetello su un percorso di 220 km interamente sulle strade della Toscana. L’esito più probabile è senza alcun dubbio la volata, con il GPM di Poggio l’Apparita collocato a quasi 40 km dall’arrivo a rappresentare l’unica ...

La seconda tappa del Giro d’Italia in diretta TV e in streaming : Si corre domenica, da Bologna a Fucecchio: la prima tappa, una cronometro, è stata vinta sabato dallo sloveno Primoz Roglic

Giro d’Italia - 2ª tappa da Bologna a Fucecchio : tracciato ed altimetria : Giro d’Italia, 2ª tappa da Bologna a Fucecchio: dopo il successo di Roglic nella cronometro individuale, occhio oggi alle possibili fughe Giro d’Italia, dopo il trionfo di Roglic nella cronometro d’apertura, andrà in scena oggi la seconda tappa della corsa in rosa. Da Bologna a Fucecchio, si tratta di una tappa prevalentemente pianeggiante con qualche salita sparsa sul tracciato che potrebbe favorire qualche fuga. Dunque ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : Bologna-Fucecchio - pioggia e possibili sorprese col San Baronto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda tappa del Giro d’Italia 2019, 205 km da Bologna a Fucecchio. Dopo l’emozionate cronometro inaugurale di ieri, in cui lo sloveno Primoz Roglic ha conquistato la maglia rosa, la prima frazione in linea di questa 102ma edizione sarà un’occasione per i velocisti, ma visto il percorso mosso e la possibilità di pioggia, potrebbero esserci anche dei colpi di scena. Una tappa che non presenta ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Bologna-Fucecchio) : possibili scenari tattici. Elia Viviani dovrà guadagnarsi lo sprint : È già tempo di seconda tappa per il Giro d’Italia 2019. Non c’è tempo per restare a pensare alla bellissima cronometro disputata in apertura ieri, che ha portato da Bologna fino in cima al San Luca, premiando Primoz Roglic, che con una prova di forza perentoria è andato a prendersi il successo e la Maglia Rosa. Si torna subito in gara: prima frazione in linea, 205 km da Bologna a Fucecchio, con un finale che si preannuncia ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Bologna-Fucecchio) : possibili scenari tattici. Elia Viviani dovrà guadagnarsi lo sprint : È già tempo di seconda tappa per il Giro d’Italia 2019. Non c’è tempo per restare a pensare alla bellissima cronometro disputata in apertura ieri, che ha portato da Bologna fino in cima al San Luca, premiando Primoz Roglic, che cono una prova di forza perentoria è andato a prendersi il successo e la Maglia Rosa. Si torna subito in gara: prima frazione in linea, 205 km da Bologna a Fucecchio, con un finale che si preannuncia ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Archiviata la cronometro inaugurale, il programma del Giro d’Italia 2019 proseguirà con la prima tappa in linea: 205 km da Bologna a Fucecchio che porteranno il gruppo dall’Emilia Romagna alla Toscana e che potrebbero già regalare qualche sorpresa considerato il finale decisamente mosso. Le squadre dei velocisti cercheranno di tenere chiusa la corsa per regalare ai rispettivi capitani la prima opportunità di successo, ma ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Seconda tappa Bologna-Fucecchio in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la partenza in grande stile con la breve ma intensa cronometro che da Bologna ha portato in cima al San Luca, con un Primoz Roglic in condizione stellare a brillare sin dall’inizio, va in scena la Seconda tappa, la prima in linea, per il Giro d’Italia 2019. 205 km da Bologna a Fucecchio: frazione con un finale tutt’altro che scontato, potrebbero esserci delle sorprese. I velocisti dovranno guadagnarsi la prima volata di ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Continuerà oggi, domenica 12 maggio, l’edizione 2019 del Giro di’Italia, con la seconda tappa, la prima in linea: saranno 205 i km che porteranno il gruppo da Bologna a Fucecchio. partenza fittizia alle ore 12.10, partenza reale alle ore 12.20, arrivo previsto tra le 16.59 e le 17.28. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 2 cronotabella BOLOGNA – FUCECCHIO km 205 DOMENICA ...

Giro d’Italia 2019 - seconda tappa Bologna-Fucecchio : percorso - favoriti e altimetria. Terreno mosso - volata non scontata : Prima tappa in linea e prime insidie per il Giro d’Italia 2019. Dopo la cronometro inaugurale andata in scena nella giornata di ieri che ha già regalato battaglia e colpi di scena tra uomini più attesi per il successo finale, il gruppo si appresta a vivere una giornata piuttosto movimentata. La seconda tappa della 102a edizione della Corsa Rosa prevede infatti 205 km con partenza da Bologna e arrivo a Fucecchio e rappresenterà ...

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Soddisfatto di Nibali - siamo tra i primi : acquisita fiducia. Domani? Ci sono insidie…” : Il Giro d’Italia 2019 è incominciato in maniera positiva per Vincenzo Nibali che ha concluso la cronometro d’apertura al terzo posto, attardato di 23” da Primoz Roglic e di 4” da Simon Yatez. Lo Squalo ha palesato un’ottima forma lungo gli otto chilometri percorsi nel cuore di Bologna, ha ben interpretato il tratto pianeggiante e ha poi spinto un buon rapporto sulle rampe che hanno condotto in cima al San Luca ...