Giro d’Italia | Ackermann incredulo per la vittoria di tappa | “sono senza parole”

(Di domenica 12 maggio 2019)d’Italia, Ackermann della Bora – Hansgrohe ha vinto la secondadella corsa: maglia rosa ancora a Roglic Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe), con una volata imperiale, ha battuto sul traguardo di Fucecchio i velocisti Viviani e Ewan. Visibilmente emozionato dopo il traguardo ha detto “sonoparole“. Il campione nazionale tedesco è al debutto in un grandeed ha sfruttato al meglio la prima occasione per imporsi allo sprint davanti ad un altro campione nazionale, l’italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Primoz Roglic conserva il vantaggio e la posizione di leader della Classifica Generale per il secondo giorno consecutivo. Il vincitore diPascal Ackermann ha dichiarato: “Per me è sempre stato un grande obiettivo essere al via di corse come questa. Sonoparole, ho vinto la mia primain un grande. ...

giroditalia : A thrilling last kilometer of #Giro d’Italia 2019 | Stage 2! ?? | L'ultimo emozionante km della Tappa 2 del Giro d'I… - giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… - giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… -