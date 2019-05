Giro d’Italia 2019 | seconda tappa Bologna-Fucecchio | percorso | favoriti e altimetria

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Primain linea e prime insidie per ild’Italia. Dopo la cronometro inaugurale andata in scena nella giornata di ieri che ha già regalato battaglia e colpi di scena tra uomini più attesi per il successo finale, il gruppo si appresta a vivere una giornata piuttosto movimentata. Ladella 102a edizione della Corsa Rosa prevede infatti 205 km con partenza dae arrivo ae rappresenterà probabilmente la prima occasione per le ruote veloci. Ilcomplessivamente mosso e il finale tortuoso potrebbero però rimescolare le carte e fondamentale sarà tenere sotto controllo l’inevitabile fuga. Se però le condizioni meteo dovessero essere davvero complicate come annunciano le previsioni, allora potrebbe realmente succedere di tutto, compresa qualche sorpresa in ottica classifica generale. Davvero poca pianura nella frazione odierna, con ...

giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… - giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… - giroditalia : The Giro d'Italia 2019 has started. Follow LIVE ?? -