Gazzetta | Lazzari sarà l’osservato speciale della sfida con la Spal

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019)-Napolila partita di Manuel, secondo ladello Sport, il difensore piace al Napoli e già a gennaio si era provato a portarlo in azzurro.è uno dei migliori esterni destri del nostro campionato, media voto 6,51 e soprattutto 8 assist in questo campionato, non ha dalla sua l’esperienza internazionale che invece avrebbe Trippier, ma costa poco e ha grande capacità di velocizzare le azioni. Sembra il profilo più adatto al Napoli e alle esigenze societariesquadra. Nonla partita di oggi a decidere il futuro del calciatore, ma resta una buona occasione per testarsi e conoscersi meglio a vicenda L'articolol’osservatocon lailNapolista.

tuttonapoli : Gazzetta - Ripresa la trattativa per Lazzari: c'è ok di Ancelotti, la SPAL fissa il prezzo - anto_t7 : @Gazzetta_it @AleAntinelli a lei è andata peggio di te con Lazzari ?? - riccardobottoni : @lamezzastagione @Gazzetta_it Esatto.. Cancello 60..lazzari non meno di 30 allora -