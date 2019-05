Gay pride 2019 | ieri la prima sfilata d’Italia a Vercelli Con una novità

Tutti a New York per i 50 anni del Gay Pride : Il 28 giugno 1969 un nutrito gruppo di gay, lesbiche e transessuali newYorkesi si ritrovava sulle barricate nel Greenwich Village, per dire basta alle vessazioni della polizia. Da quella rivolta, raccontata anche dal film "Stonewall", come molti di voi forse sapranno, nacque il rito collettivo del Gay Pride.Cinquant'anni dopo la stessa New York che aveva scatenato la rabbia e l'orgoglio della sua comunità LGBTQ, si prepara a celebrare ...

Bosnia : primo Gay pride l'8 settembre a Sarajevo : Sarajevo - Il primo Gay Pride in Bosnia-Erzegovina si terrà il prossimo 8 settembre a Sarajevo. Lo hanno annunciato ieri gli organizzatori, sottolineando che l'obiettivo è promuovere i diritti della ...

Gay pride : polemica a Trieste : ANSA, - Trieste, 26 MAR - "La Giunta esprime parere contrario poiché quanto proposto non è coerente con gli indirizzi di mandato del sindaco e della Giunta". E' la motivazione con cui il Comune di ...

No al palco del Gay pride a Trieste : ''Non conforme con il mandato del sindaco e della Giunta" : Mancano circa due mesi al Fvg Pride, in programma a Trieste l'8 giugno prossimo, e già si infiamma la polemica. E' arrivato ieri, infatti, il no ufficiale della Giunta comunale giuliana a concedere ...

Ciao Darwin - perché la sfida tv tra 'Gay pride' e 'Family Day' è stata un grosso errore : Il pride, va ribadito, è una manifestazione politica di ampio respiro, che richiede mesi e mesi di preparazione e che non si riduce solo alla marcia finale , in cui troviamo tutti quegli "eccessi" " ...

Ciao Darwin - perché la sfida tv tra ‘Gay pride’ e ‘Family Day’ è stata un grosso errore : Non guardo molta televisione, ad eccezione dei tg e di qualche programma di approfondimento politico. Per tale ragione, non ho visto Ciao Darwin, la trasmissione di Paolo Bonolis che ha portato sul piccolo schermo la sfida tra “Gay pride” e Family day. Ho visto alcuni spezzoni, ho provato un certo imbarazzo e non poche perplessità per tutta quell’operazione mediatica. Cercherò di spiegarne le ragioni. Con una piccola, ma doverosa, premessa: non ...

Vladimir Luxuria : «Family Day e Gay pride a Ciao Darwin? Guardate e poi giudicate» : Vladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoria«È una puntata che si sarebbe comunque fatta e, a quel punto, ho preferito esserci io». Vladimir Luxuria risponde così, serena e diplomatica, quando le chiediamo che cosa l’abbia spinta a partecipare alla seconda puntata della nuova edizione di Ciao Darwin, ...

