Formula 2 – Nyck de Vries trionfa a Barcellona | secondo Ghiotto | male Mick Schumacher

(Di domenica 12 maggio 2019)Detrionga nel gp di Spagna di2: il pilota olandese chiude davanti ae Ilott.penalizzato per per non aver rispettato le giuste modalità di rientro in pista dopo essere finito fuori dal tracciato In attesa delle emozioni della F1, è la F2 a scendere in pista come antipasto di una giornata ricca di spettacolo che farà sicuramente felici gli appassionati delle 4 ruote. Sul circuito dide, pilota ART Grand Prix abile a sfruttare una buona partenza e a mantenere la leadership della corsa fino al traguardo.posto per Lucache all’ultimo giro è riuscito a sorpassare il poleman delle qualifiche, Callum Ilott, finito al terzo posto. Gara da dimenticare per. Il figlio del leggendario Michaelè finito fuori pista e non ha rispettato le corrette modalità di rientro sul ...

