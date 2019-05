Formula 1 – Toto Wolff predica calma | “Ferrari lontana? Restiamo modesti Hamilton ha

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Dopo l’ennesima doppietta Mercedese non si fida delle prestazioni negative della Ferrari: il team principal tedesco elogia piuttosto la vittoria diAncora una doppietta Mercedes per la gioia diche, come conviene ad un uomo di sport in questi casi, si mostra contento per il risultato ma preferisce non lanciarsi in proclami di vittoria. Il tedesco, intervistato ai microfoni di Sky Sport,e si concentra sulla rivalità-Bottas: “cinque doppiette e Ferrari? Vogliamo rimanere, perchè in F1 le cose possono cambiare velocemente. Questo weekend mi ha reso felice, performance molto soddisfacente. Messaggioa Bottas dopo vittoria? Ieri era un giorno poco felice per lui, si è visto, oggi è ritornato molto forte“.L'articolo1 –: “Ferrari ...

