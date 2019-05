Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari | Leclerc sincero | “dobbiamo capire | ordini

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Charlescommenta l’amarissimo Gp di: laancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una garaper la: Vettel enon sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il Cavallino. photo4/Lapresse Hamilton si è aggiudicato la gara del Montmelò, lasciandosi alle spalle Bottas e Verstappen. Quarto posto per, che non si è mostrato di certo sorridente alle interviste al termine della gara: “speravamo in qualcosa di più, avevamo portato degli upgrade, non è stato un weekend facile, dobbiamo lavorare, dobbiamo, abbiamo 2/3 giorni di test e spingeremo al massimo perquesta macchina. Abbiamo ...

SkySportF1 : ?? POLE di @ValtteriBottas ???? I risultati delle qualifiche ? - SkySportF1 : ?? @LewisHamilton vince in Spagna ?? Quinta doppietta consecutiva della @MercedesAMGF1 ?? I risultati ?… - SkySportF1 : ?? #Vettel davanti a @Charles_Leclerc (Giro 40/66) ? -