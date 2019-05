Formula 1 – Kimi Raikkonen dolcissimo anche da lontano | la bellissima sorpresa per la sua

Formula 1 - Kimi Raikkonen e il futuro del piccolo Robin : “gli piacciono i motori - ma se vorrà fare il ballerino…” : Il pilota finlandese ha parlato del futuro del figlio, sottolineando come sia già orientato verso una vita di… motori Di padre in figlio, capita spesso che la passione del genitore venga poi trasmessa ai suoi eredi. Succede nel calcio e anche nei motori, così come in ogni campo della vita. LaPresse/Photo4 Potrebbe accadere pure in casa Raikkonen, dove il piccolo Robin pare essersi già innamorato del mondo di papà Kimi. A rivelarlo è ...

Formula 1 – Domenica in moto per Kimi Raikkonen - sui social spunta il commento di Valentino Rossi [GALLERY] : Valentino Rossi incita Kimi Raikkonen sui social: il commento del Dottore sotto al post social del pilota finlandese dell’Alfa Romeo Domenica in moto per Kimi Raikkonen: alla vigilia del Gp di Spagna, valido per il quinto round della stagione 2019 di Formula 1, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha trascorso una giornata a tutta velocità con la sua famiglia, divertendosi anche con la sua moto da cross. Raikkonen ha poi ...

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...

Formula 1 - Vasseur conferma la fiducia a Giovinazzi : “siamo sicuri che migliorerà - poi con Kimi come compagno…” : Il team principal dell’Alfa Romeo ha sottolineato come la scuderia abbia piena fiducia in Giovinazzi, nonostante non abbia ancora conquistato punti in classifica Zero punti in classifica, ma la fiducia del team resta intatta. Antonio Giovinazzi non ha certamente brillato nelle prime tre gare del Mondiale 2019, pur mostrando a volte sprazzi del proprio talento. Photo4/LaPresse Il team principal Vasseur continua a credere in lui, ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen accompagna il piccolo Robin in Belgio per una gara di… minicross [VIDEO] : Kimi Raikkonen in Belgio per supportare il figlio Robin in una gara di minicross Kimi Raikkonen è tornato a casa dopo il Gp della Cina, dove ha collazionato un positivo nono posto, ma il tempo per rilassarsi nella sua dimora è stato breve. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo ha infatti preparato subito i bagagli, per partire insieme a tutta la sua famiglia alla volta del Belgio. The Iceman si trova infatti adesso a Lommel per ...

Formula 1 - Rosberg torna all’attacco di Vettel : il tedesco non risparmia nemmeno… Kimi Raikkonen : L’ex pilota della Mercedes è tornato ad attaccare Vettel, lanciando una frecciata velenosa indirettamente anche a Raikkonen Nico Rosberg non risparmia Sebastian Vettel e, dopo averlo duramente attaccato al termine del Gp del Bahrain, è tornato alla carica a distanza di quasi una settimana dalla gara di Sakhir. photo4/Lapresse L’ex pilota della Mercedes ha sottolineato le difficoltà del connazionale, lanciando indirettamente ...