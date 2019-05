Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta | Verstappen sbircia la Mercedes | le

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula Uno : Hamilton trionfa in Spagna : 16.51 La Mercedes domina anche il Gp di Spagna, piazzando la quinta doppietta stagionale su altrettante gare.A trionfare sul circuito catalano del Montmelò è il campione Mondiale Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Bottas e balza così al comando della classifica. Alle spalle delle 'frecce d'argento' la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le Ferrari di Vettel e Leclerc. Al via Hamilton brucia il poleman Bottas e vola in ...

Hamilton sempre in tesa - Vettel dietro a Leclerc dopo il secondo pit stop

Hamilton sempre davanti a Bottas - Vettel vuole ripassare Leclerc

Hamilton sempre in testa davanti a Bottas - Leclerc quarto e Vettel quinto

Hamilton davanti a Bottas - Leclerc passa Vettel in difficoltà

Hamilton davanti a Bottas - Leclerc passa Vettel

Hamilton supera Bottas - Verstappen davanti alle Ferrari

Formula 1 – Tutto pronto per la partenza a Barcellona : Lewis Hamilton riceve l’in bocca al lupo di… Neymar! : Tutto pronto per la partenza del gp di Barcellona, Lewis Hamilton riceve un in bocca al lupo speciale: le telecamere riprendono l’abbraccio con Neymar Manca pochissimo alla partenza del gp di Barcellona e i piloti sono pronti a scendere in pista. Un ospite speciale presente nel paddock ha voluto augurare un sincero in bocca a lupo a Lewis Hamilton: le telecamere hanno pizzicato il pilota Mercedes scambiarsi un abbraccio con Neymar! ...

Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel in Mercedes - Wolff svela : “se Lewis va in Ferrari…” : A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suo possibile nuovo ruolo in Formula 1, al cambio Hamilton-Vettel tra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, con Bottas in pole davanti a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un dominio ...

Formula 1 – Hamilton sincero nel post qualifiche in Spagna : “ho fatto un pasticcio! E’ raro - ma capita” : Lewis Hamilton non può far altro che congratularsi con Valtteri Bottas dopo le qualifiche del Gp di Spagna: le parole del britannico al termine delle qualifiche di Barcellona La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, ...

Formula 1 - gp di Spagna : Bottas in pole davanti a Hamilton. Terzo Vettel : Valtteri Bottas partirà primo al Gran Premio di Spagna. Il finlandese della Mercedes ha conquisto la pole position quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona ...

Formula 1 - Bottas al settimo cielo per la pole : Vettel preoccupato - Hamilton pensa al duello in Mercedes - le dichiarazioni a caldo : Formula 1, Bottas in pole position al Montmelò seguito dal compagno di squadra della Mercedes Lewis Hamilton e da Vettel pole position a Bottas nel Gp di Spagna, con il pilota della Mercedes autore di un giro da urlo. Staccati nell’ordine Hamilton e Vettel, ancora una volta ad inseguire la Ferrari. Il finlandese Bottas a caldo si è detto soddisfatto di queste sue qualifiche: “Nel Q3 sensazioni in miglioramento sino ad arrivare ...