Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona | Vettel costretto ad ammetterlo | “non guardiamo

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Ancora una doppietta Mercedes,addirittura fuori dal podio: ènera nella scuderia di Maranello.ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche aè stato dominio Mercedes. Lanon è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata addirittura dietro Max Verstappen e fuori dal podio, rispettivamente con4° e Leclerc 5°. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Sebastianha ammesso che lanon guarda più al successo finale del campionato, ma punta ad una gara alla volta: “credo che oggi, per come sono andate le cose, abbiamo ottenuto il massimo di punti possibile. Siamo arrivati vicino al podio, ma con il bloccaggio alla curva 1 ho compromesso la mia ...

giovannidalloli : Randstad Italia lancia la divisione Education - ilsovranista_ : RT @ilpetulante: @CottarelliCPI Il fascismo fu il frutto di un liberismo ottocentesco in profonda crisi. Quel liberismo ottocentesco che or… - MMHemlock : RT @ilpetulante: @CottarelliCPI Il fascismo fu il frutto di un liberismo ottocentesco in profonda crisi. Quel liberismo ottocentesco che or… -